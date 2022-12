Bénin/Actualité nationale : L’honorable Camille David Biokou échange avec les populations de la 19ième circonscription électorale

L’honorable Camille David Biokou a, depuis quelques jours, entamé une tournée dans la 19ième circonscription électorale. Dans la ville de Porto-novo, son principal bastion, l’animal politique a déjà sillonné plusieurs quartiers. Entre retrouvailles et festivités, les rencontres se passent dans une ambiance bon enfant. Des questions relatives aux derniers développements de l’actualité nationale, sans oublier la gestion du pouvoir par le Président Patrice Talon et les différentes lois votées par l’actuelle mandature parlementaire sont abordées.

Par Dieudonné AWELE

Toujours fidèle à sa conviction politique et ensuite à son attachement indéfectible aux idéaux et à la vision du Chef de l’Etat Patrice Talon, Camille David Biokou reste l’homme qu’il était et qu’il est encore. Honnêteté oblige. Ses sorties médiatiques et ses rencontres avec ses partisans et militants de l’Union Progressiste-Le Renouveau illustrent parfaitement son génie d’homme presqu’irréprochable suivant son franc-parler. En tout cas, ses faits et gestes en témoignent.

A Porto-Novo, ces derniers jours, lors de ses échanges avec les populations, le député s’est une fois encore prononcé sur la gestion du Président de la République. Pour le porte-flambeau du régime de la ‘’Rupture’’ et du ‘’Nouveau Départ’’ dans l’Ouémé-Plateau, Patrice Talon a sans doute battu le record dans l’exécution des programmes du développement du Bénin. D’ailleurs, il a invité les jeunes qui posaient la question de quitter leurs quatre-murs et de sillonner les villes et contrées du pays. Le constat est édifiant. Un constat reconnu par les différents groupes que l’honorable a rencontré. Autrement dit, les questions liées aux actions du développement socio-économique du pays ne sont plus à l’étape de la littérature. « L’artisan (Patrice Talon) est à l’œuvre et ses empruntes sont perceptibles un peu partout sur toute l’étendue du territoire national ».

Au sujet du discours sur l’état de la nation prononcé par le premier magistrat le 08 décembre 2022, l’honorable David Biokou estime que tout est clair. « Vous comprenez comme moi que le Chef de l’Etat travaille avec méthode et règle consciencieusement et étape par étape les difficultés de ses concitoyens. Aujourd’hui, les fonctionnaires de l’Etat peuvent pousser un ouf de soulagement avec l’augmentation de leurs salaires et la revue à la hausse du sming » a faire remarquer le député de la 19ième circonscription électorale. A chaque étape de sa tournée, il exhorte les populations à ne pas croire à la désinformation et l’intoxication dont font montre certains idéologues de « bas étage » dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux.

Quant aux législatives de janvier 2023, le député David Biokou, surnommé ‘’le lieutenant du Président Joseph Djogbénou’’, invite les militants et partisans de l’Union Progressiste-Le Renouveau à redoubler d’effort sur le champ de la bataille suivant ainsi les consignes fermes donnés par le Président du parti lors de l’une de ses déclarations.

L’honorable Biokou David entend sillonner toutes les villes et les contrées de la 19ième circonscription électorale ainsi que les quartiers et les collectivités pour une victoire large de l’Union Progressiste-Le Renouveau au soir du 08 janvier 2023…