Législatives 2023: L’Union Progressiste-Le Renouveau de la 7ieme circonscription électorale active sa machine

La coordination communale du parti Union Progressiste Le Renouveau de NIKKI était en conclave ce samedi 10 décembre 2022 à Nikki. Objectif, finaliser la liste des différents comité de précampagne et de campagne au niveau des différents sections et définir des stratégies à mettre en œuvre pour les campagnes à venir . Étaient conviés à ce conclave les responsables des comités de précampagne et de campagne des sous sections de quartiers de ville et villages, des arrondissements et au niveau communal.

Ce comité prend en compte toutes les couches socioprofessionnelle des sept arrondissements de la commune de Nikki . Le coordonnateur communal de Nikki et Premier Adjoint au Maire BONI GBÊBOUSSA ayant dirigée la rencontre a fait l’historique du parti Union Progressiste Le Renouveau avant de présenter à l’assistance les candidats de la commune de Nikki et leurs suppléants pour les élections législatives de 2023 et aussi les démarches ayant aboutis à ces choix des candidats.

A sa suite l’ancien maire de Nikki BOUBAKARI LAFIA OUMAROU et candidat 2ème titulaire sur la liste UP-R dans la 7ème circonscription électorale a invité les militants et sympathisants présents à éviter la campagne précoce et de multiplier les sensibilisations de porte à porte en cette période de précampagne avant de présenter les anciens leaders FCBE qui ont rejoint le parti du grand Baobab pour la cause commune. ” Nous devons maintenir le cap pour obtenir les 5 sièges de la 7ème circonscription électorale afin de montrer que le parti Union Progressiste Le Renouveau reste et demeure le plus grand parti du Bénin”tel sont les propos de GUIMBA TONY GNIRÉ FATOUMA candidate titulaire poste féminin. Elle a également partagé avec les participants les stratégies de mobilisation qu’elle adopte de ménage en ménage pour convaincre les populations a porté leur choix sur le grand Baobab.

Quant à DJAOUGA MARIAM candidate suppléante poste féminin, elle a exhorté les militants et sympathisants de la commune de Nikki à mouiller les maillots pour un vote massif afin de montrer aux responsables du parti au plus haut sommet qu’ils n’ont pas eu tord d’accorder les places du 2ème titulaire et son suppléant ainsi que celle de titulaire féminine et sa suppléante à la commune de Nikki. Les difficultés des sous sections de quartiers de ville et villages et des arrondissements ont été passées aux peignes fins et des solutions adaptées ont été proposées par les participants pour une victoire écrasante du Parti Union Progressiste Le Renouveau au soir du 08 Janvier prochain. Les sous sections ont été invitées à organiser des séances avec les militants pour faire la restitution avant la campagne électorale proprement dite. La rencontre s’est achevée dans une ambiance conviviale avec l’espoir de voir le parti raffler tous les sièges de la 7ème circonscription électorale pour les législatives de 2023

Celcom UP-R NIKKI