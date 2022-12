Une amazone hors paire. Mariam Djaouga gagne de plus en plus la confiance des populations de la 7ième circonscription électorale. Sur le terrain politique depuis quelques jours, pour la mobilisation…

Politique/7ième circonscription électorale : Dignitaires religieux, sages et têtes couronnées de la communauté peulh de Nikki rassurent l’amazone Mariam Djaouga

Une amazone hors paire. Mariam Djaouga gagne de plus en plus la confiance des populations de la 7ième circonscription électorale. Sur le terrain politique depuis quelques jours, pour la mobilisation et la remobilisation de sa troupe autour de l’Union Progressiste-Le Renouveau, la princesse de Nikki reçoit une fois encore l’engagement ferme des sages, notables, dignitaires religieux et têtes couronnées de la communauté peulh de faire briller la flamme de l’espoir au soir du 08 janvier 2023.

Par Dieudonné AWELE

En attendant que les hostilités soient officiellement lancées par l’instance chargée d’organiser les législatives de 2023, chaque composante politique multiplie les pas sur le terrain. Dans la 7ième circonstance électorale, la candidate Mariam Djaouga de l’Union Progressiste-Le Renouveau redouble d’ardeur. Dans la journée du vendredi 09 décembre, l’amazone a rencontré les différentes couches de la communauté peulh. Cette séance d’information et de sensibilisation a permis aux uns et aux autres de s’imprégner davantage sur les enjeux en cours pour les législatives prochaines. Les échanges ont été fructueux. Dans leurs interventions respectives, les représentants de ces différentes entités de la communauté peulh ont promis accompagner et soutenir leur sœur Mariam dans son combat et ses ambitions politiques.

«Comme vous le saviez déjà, nous peulh, nous ne trahissons pas notre conscience. Le respect de la parole donnée est notre crédo. Notre sœur peut compter sur nous »

a lancé depuis la foule un sage-notable sous les ovations du public. Dans le rang des têtes couronnées, le pacte est scellé depuis des mois entre eux et leur ‘’fille’’.

«Rien ne peut plus ébranler notre détermination et notre conviction. Chère Mariam, votre message, vos conseils et vos explications sont bien attendus. Et vous savez bien que l’Union Progressiste-Le Renouveau, c’est notre parti. Vous pouvez nous faire confiance »

a rassuré le représentant des têtes couronnées. A entendre toute l’assistance, l’heure est désormais à la grande remobilisation pour la victoire.

La princesse de Nikki, connue sous le nom de ‘’bienfaitrice’’ en raison de ses œuvres humanitaires, a manifesté toute sa gratitude envers la communauté peulh pour son engagement à ses côtés.

«Merci pour votre soutien et votre détermination. Nous devons donc nous lever comme un seul homme pour porter très haut le flambeau de l’Union Progressiste-Le Renouveau, notre seule et unique formation politique. Avec finesse et dextérité, occupons tous les périmètres de la 7ième circonscription électorale »

a-t-elle lancé avant d’exhorter les uns et les autres à ne pas céder à d’éventuelles provocations des adversaires politiques. « Soyez sereins » a –elle conseillé.

Il est à rappeler que Mariam Djaouga est candidate-suppléante sur la liste spéciale réservée aux femmes.