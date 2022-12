Mariam Djaouga ne se donne plus de repos. A quelques semaines, des joutes électorales de janvier 2023, l’amazone de la 7ième circonscription électorale s’est assignée la lourde et noble mission,…

Perspectives2023 : Mariam Djaouga de l’UP-R rencontre la jeunesse de Nikki et reçoit leur engagement

Mariam Djaouga ne se donne plus de repos. A quelques semaines, des joutes électorales de janvier 2023, l’amazone de la 7ième circonscription électorale s’est assignée la lourde et noble mission, laquelle est de rallier la plus grande majorité de la population à l’Union Progressiste-Le Renouveau. Une mission qui porte déjà ces fruits. En début de semaine, la princesse de la tribu de Nikki a eu une séance de travail très fructueuse avec les différents groupes de jeune de la localité.

Par Dieudonné AWELE

L’engagement est confirmé. La jeunesse de la commune de Nikki et environs ne feront pas un autre choix. «Qu’est ce que nous irons chercher dans un autre camp politique ou chez un autre candidat ? » se sont interrogés les jeunes à travers leur porte-parole avant d’ajouter : «Nous sommes ‘’Progressistes’’. Notre parti, c’est l’Union Progressiste-Le Renouveau. Notre candidate est bel et bien Mariam Djaouga. Entre elle et nous, c’est une histoire de fraternité et d’amitié. Nous sommes avec elle, et nous seront avec elle jusqu’à la victoire finale au soir du 28 janvier 2023 ».

L’Amazone Mariam Djaouga peut donc se réjouit de ses prouesses sur le terrain politique. Car, il y a quelques jours, elle a reçu l’onction et l’engagement des sages-notables, têtes couronnées et dignitaires religieux de la communauté peulh. Ces personnalités traditionnelles et religieuses ne lui ont pas marchandé leur attachement de l’accompagner dans son combat politique et dans sa détermination à soutenir les actions du Président Talon. Face à la jeunesse en début de semaine, la candidate-suppléante a fait un tour d’horizon sur les derniers développements de l’actualité nationale.

Elle a entre autre rassuré la population présente des œuvres salvatrices que réalise le gouvernement de la ‘’Rupture’’ pour le développement effectif et global du pays, le concept idéologique et pragmatique de l’Union-Progressiste-Le Renouveau et elle-même sa vision pour le bien-être des populations de la 7ième circonscription électorale en général et de la commune de Nikki en particulier. La stratège-politique compte ramener à sa cause les quelques poches encore résistantes qui hésitent à se rattacher à l’Union-Progressiste-Le Renouveau dans commune de Nikki et les localités environnantes. Elle continue donc son périple pour l’atteinte de ses objectifs.