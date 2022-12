Juste après le lancement des hostilités pour les législatives du 08 janvier 2023, la candidate-suppléante Mariam Djaouga, la princesse de Nikki et l’amazone de l’Union Progressiste-Le Renouveau dans la 7ième…

Bénin/Campagne électorale : Lafia Oumarou et l’amazone Mariam Djaouga mettent leur machine de victoire en branle dans la 7ième circonscription électorale

Juste après le lancement des hostilités pour les législatives du 08 janvier 2023, la candidate-suppléante Mariam Djaouga, la princesse de Nikki et l’amazone de l’Union Progressiste-Le Renouveau dans la 7ième circonscription électorale et Lafia Oumarou, le deuxième titulaire de la liste ont mis en branle leur machine de victoire. Epaulés par leurs équipes de mobilisations, ils ont parcouru, dans la journée de ce vendredi 23 décembre 2022, plusieurs localités de la commune de Nikki et environs.

Par Dieudonné AWELE

La machine est bien huilée et mise en branle. L’objectif principal est de ratisser large. « Nous voulons une victoire sans appel au soir du 08 janvier» a lancé Mariam Djaouga aux populations de l’arrondissement de Gnonkourokari. Ensuite le mot d’ordre : «Sortez massivement et faites sortir massivement tous les citoyens béninois en âge de voter au profit de notre parti l’Union Progressiste-Le Renouveau».

L’amazone de la 7ième circonscription électorale invite les militantes et les militants de sa formation politique ainsi que tous les citoyens de la commune de Nikki et des autres communes de son périmètre d’action à faire fleurir davantage le ‘’ Baobab ’’ auréolé ‘/* d’Arc-en-ciel ’’, le symbole de l’UP-Le Renouveau. « Ne vous trompez pas dans les isoloirs. L’union Progressiste-Le Renouveau est le seul parti qui répond convenablement aux aspirations du peuple béninois » a rassuré la princesse Mariam Djaouga devant les populations de Woroumagassarou, de Soubo, de Gah-Peulhs et Gando.

Elle sera soutenue dans ses thèmes très clairs de campagne par le candidat Lafia Oumarou. Le titulaire numéro 2 de la liste a aussi abondé dans le même sens. Un combat d’ensemble pour une victoire écrasante. Dans tous les cas, le leitmotive de Mariam Djaouga continue son trajet et va parcourir toutes les contrées de la 7ième circonscription électorale. A suivre