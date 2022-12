Chers compatriotes béninois. La campagne pour le compte des élections législatives du 08 janvier 2023 a démarré. En cette période sensible où notre cher et beau pays le Bénin s’apprête…

Bénin/Législatives 2023: La candidate Mariam DJAOUGA de l’UP-R prône la paix et une élection pacifique

Chers compatriotes béninois.

La campagne pour le compte des élections législatives du 08 janvier 2023 a démarré. En cette période sensible où notre cher et beau pays le Bénin s’apprête à écrire une fois encore en lettre d’or son histoire politique, je lance un appel vibrant à mes concitoyens et concitoyennes à oeuvrer pour un processus électoral apaisé et pacifique.

Les élections ont été toujours une occasion de fête nationale pour nous. Maintenons alors cette cohésion pour consolider la paix et l’unité nationale.

J’exhorte les responsables des partis politiques à taire les divergences et à oeuvrer pour une campagne électorale pacifique.

J’invite les partisans, les porteurs de voix, les activistes et les hommes des médias à s’abstenir de tout discours susceptible à faire basculer notre nation dans la médiocrité. Évitons les propos haineux, les incitations à la violence et les attaques à caractère régionaliste.

J’en appelle à la conscience citoyenne de chacun et de tous pour une participation massive et pacifique aux législatives de 2023 qui constituent sans doute une opportunité pour la consolidation des acquis de notre démocratie.

Mariam DJAOUGA

Candidate UP-R aux législatives du 08 janvier 2023.