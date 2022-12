Elections législatives 2023: Un véritable test de popularité pour les partis en lice

Les prochaines législatives au Bénin s’annoncent comme celles les plus ouvertes sous le régime du Président Patrice TALON. Ce sera un véritable test de popularité pour les sept partis politiques en compétition.

Jules Yaovi MAOUSSI

Sept formations politiques sont définitivement retenues pour participer aux prochaines élections législatives. Il s’agit de : Bloc Républicain ( BR ), Union Progressiste le Renouveau ( UP-Le Renouveau ), Force Cauris pour un Bénin Emergent ( FCBE ), Union pour la démocratie et le Développement du Bénin Nouveau ( UDBN ), Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin ( Moele-Bénin ) et le Parti “Les Démocrates ( PD ) et Mouvement populaire de Libération ( MPL ). On peut noter trois partis qui se réclament de l’opposition ( PD et FCBE ) contre quatre de la mouvance ( BR, UP-Le Renouveau, UDBN et MOELE-Bénin ). Quelles sont les chances de ces différentes entités politiques au regard des réalités du terrain ?

En réalité, c’est la première fois qu’on veut assister à des élections véritablement inclusives à l’ère de la Rupture. En 2019, seuls l’UP et le BR de la mouvance ont compéti aux législatives. Ce qui fait que la huitième législature n’est composée que des députés UP et BR. Pour des observateurs politiques, le pouvoir en place a totalement la mainmise sur l’Assemblée Nationale. En 2020, aux élections communales et municipales, le parti FCBE était en compétition contre le BR, le PRD, l’UP et l’UDBN. Comme les pères fondateurs du parti dont Boni YAYI n’y étaient plus, le parti FCBE a été étiqueté à tort ou à raison proche du règime en place. L’opposition dite radicale n’est pas de la compétition. A la présidentielle de 2021, le Président Patrice TALON avait en face de lui les duos Corentin KOHOUE-Irénée AGOSSA et Alassane Soumanou DJIMBA-Paul HOUNKPE. Reckyatou MADOUGOU et Joël AIVO, deux candidats de l’opposition radicale, n’ont pas obtenu les parrainages nécessaires ( 15 au moins ) pour être en lice. Alors, la réélection du Président Patrice TALON était sans surprise.

L’heure du combat a sonné

Les législatives du 08 janvier prochain ne seront certainement pas comme les autres élections après la validation de la participation du Parti Les Démocrates qui est l’opposition radicale au pouvoir du Président TALON. Apparemment, le BR et l’UP-Le Renouveau avaient pris en compte cette nouvelle donne. Ce n’est pas pour rien qu’il y a eu la fusion du PRD et de l’UP pour donner naissance à l’UP-Le Renouveau. Sur les listes de ces entités politiques sorties des entravailles du pouvoir, on note le positionnement de la plupart des députés sortants et des ministres. C’est dire qu’ils travaillent pour la reconquête du terrain. Seulement, on verra si la tâche leur sera facile avec la participation des Démocrates, puisque l’expérience a montré que les Béninois ont l’habitude de voter contre les listes de la mouvance à ces genres d’élections. Quant aux MOELE-Bénin et UDBN, on les qualifie de petits poucets de la compétition. Le MOELE n’a jamais participé à une èlection, pendant que l’UDBN n’a obtenu que 1% des suffrages exprimés aux communales de 2020. On attend de voir s’ils peuvent créer la surprise en janvier prochain.