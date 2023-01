Nikki: A 24h heures de la fin de la campagne électorale, l’amazone mariam DJAOUGA en campagne de proximité

Mariam Djaouga, l’amazone de la 7ième circonscription électorale est une fois encore en contact des populations. Cette fois-ci, avec une autre stratégie : Campagne de proximité. De village en village, la candidate de l’Union Progressiste-Le Renouveau rencontre les communautés, collectivités et regroupements pour les dernières informations de sensibilisation avant le jour J. En tout cas, l’amazone Djaouga peut se réjouir du travail abattu sur le terrain. « Sortez massivement dimanche prochain. Et vous le savez déjà, c’est l’Union Progressiste-Le Renouveau que vous allez voter » a-t-elle lancé lors de ses différentes rencontres de proximités. A Gah-maro, les populations se montrent beaucoup plus rassurantes. «Nous sommes à vous (Mariam Djaouga, ndlr). Nous sommes UP-R. vous pouvez comptez sur nous. Notre communauté ne va pas trahir la confiance que vous avez placée en nous » a rassuré en langue locale ses militants et sympathisants.