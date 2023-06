Nos opérations africaines sont rentables et contribuent à hauteur de 50 % aux bénéfices du groupe, selon la DG de UBA Africa

La banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, a annoncé que toutes ses filiales africaines sont désormais sur des bases solides, car elles contribuent de manière optimale à la marge bénéficiaire du groupe.

En effet, les opérations africaines de la banque ont contribué à près de 50 % des bénéfices du groupe, en s’appuyant sur des offres et des produits digitaux en vue de gagner d’importantes parts de marché dans les différentes régions d’opérations en Afrique.

La directrice générale de UBA Afrique, Abiola Bawuah, qui a fait cette annonce en s’adressant aux médias africains lors d’une réunion hybride jeudi, a noté que malgré l’impact des dévaluations et de l’inflation à deux chiffres au Nigeria et dans un certain nombre d’autres pays africains où la banque opère, les filiales ont réalisé de bonnes performances, contribuant de manière significative à la croissance et au développement du commerce, des infrastructures et de la finance sur le continent.

« Au mois dernier, aucune de nos filiales africaines n’était déficitaire. Elles ont toutes réalisé des bénéfices, ce qui témoigne du fait qu’elles ont toutes navigué sur une vague de succès et qu’elles ont toutes trouvé leurs marques » a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « t cela vaut pour chacune d’entre elles, même pour celles qui se trouvent dans des pays déchirés par la guerre. Bien sûr, nous sommes conscients qu’il y a toujours des progrès à faire, mais pour l’instant, nous sommes heureux que nos 19 filiales soient sorties de la zone rouge. »

Dans le domaine du financement des infrastructures, elle a affirmé que UBA a été très active dans le financement de projets à travers l’Afrique, ce qui, selon elle, est basé sur la conviction que le continent a besoin de combler le fossé infrastructurel, nécessaire à la croissance économique.

« UBA dispose d’une expertise et d’une capacité avérées dans les secteurs clés des économies africaines, en particulier dans le pétrole et le gaz, le financement des infrastructures, l’agriculture et les matières premières/exportations, ce qui l’a positionnée comme un partenaire privilégié pour les solutions structurées des principaux gouvernements et entreprises opérant en Afrique ou à l’intérieur de l’Afrique » a déclaré Mme Bawuah.

Mme Bawuah a déclaré aux journalistes présents lors de l’événement qu’au cours des dernières années, la banque a investi massivement et soutenu les principaux gouvernements de divers pays africains avec plus d’un milliard de dollars dans le développement des infrastructures, en particulier dans les domaines des routes, des hôpitaux, de la santé, de l’électricité et d’autres secteurs critiques.

Selon elle, la banque a contribué massivement à la promotion du commerce en Afrique et s’est associée à la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), ajoutant : « À UBA, nous pensons que nos clients devraient être en mesure de commercer commodément entre eux, et nous nous sommes donc associés à eux dans ce domaine. Nous avons permis à nos clients de tous les pays de commercer facilement entre eux, sans avoir à se préoccuper de tous les tracas liés aux devises. »

Au début de l’année, Abiola Bawuah, de nationalité ghanéenne, a été nommée première femme DG de UBA Africa, une décision qui témoigne de l’engagement de la banque en faveur de la diversité. Le conseil d’administration du groupe compte désormais huit femmes.

Elle était auparavant DG de UBA Ghana et DG régionale pour l’Afrique de l’Ouest, supervisant les opérations au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés à l’échelle du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans 20 pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.