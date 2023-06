Cep 2023 au Bénin : 14. 013 candidats planchent dans le Couffo

Les candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (Cep 2023) planchent depuis ce lundi, 05 juin 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Pour le compte du département du Couffo, c’est le Complexe scolaire de Hagoumey qui a abrité le lancement officiel.

En présence du maire de la Commune de Djakotomey, Bruno Fangnigbé, du chargé de mission du préfet, du directeur départemental des enseignements maternel et primaire, Anani Albert Hountondji, le préfet du département du Couffo après avoir prodigué quelques conseils aux candidats a procédé au lancement des épreuves écrites. «Vu que le département du Couffo était à la dernière loge l’année passée, je souhaite que cette fois-ci, nous relevons la pente et nous retrouver parmi les meilleurs des départements. C’est ce qui nous a amené à initier une table-ronde au mois d’octobre 2022 et tous les enseignants ont pris l’engagement pour l’amélioration des résultats cette année», a confié l’autorité préfectorale. Au total, le département dispose de 55 centres de composition avec 7.756 garçons et 6.257 filles soit une augmentation de 2.230 par rapport à l’année dernière. 83 garçons et 82 filles composent dans ce Centre d’examen (Complexe scolaire de Hagoumey), selon la chef centre. 4 candidats étaient absents à raison de 3 filles et 01 garçon.

Jean-Eudes Chicha (Br Mono-Couffo)