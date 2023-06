Bousculades lors du match Bénin vs Sénégal : La commission d’enquête administrative a démarré son travail

La commission d’enquête mise en place par le ministère des sports pour mettre en lumière les évènements malheureux au stade Général Mathieu Kérékou le samedi dernier, était à sa première assise ce mardi 20 juin 2023.

Avec à sa tête Jean-Marc Adjovi-boco, la commission d’enquête administrative chargée de faire toute la lumière sur les événements malheureux survenus le samedi 17 Juin 2023 lors du match Bénin vs Sénégal (1-1), a démarré son travail. D’après ce qu’informe le Ministère des sports, le Président de cette commission, Jean-Marc Adjovi-boco et les autres membres Martin V. Assogba, le Colonel Spéro Gouchola et Bienvenu Alladassi, se sont retrouvés ce mardi 20 juin 2023 au Ministère des Sports. Ils ont à l’occasion démarré la mission à leur assignée par le Ministre Oswald Homeky.

Toutefois, le Président Julien Minavoa, actuellement en mission hors du Bénin, était le seul absent de la séance. La Commission a l’obligation de déposer un rapport provisoire le 5 juillet. Le rapport définitif devra être bouclé au plus tard le 20 Juillet 2023.

Note du Ministère des sports pour la mise en place de la commission d’enquête :

J.S