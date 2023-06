Economie/B-MO et MoMo Sayaaa : Deux nouveaux services de UBA-Bénin pour révolutionner l’inclusion financière.

La banque UBA-Bénin ne cesse d’innover. Elle vient de mettre à la disposition de sa clientèle et du public béninois des opportunités de transaction bancaires pouvant propulser facilement l’inclusion financière. Baptisés ‘’B-Mo’’ et ‘’MoMo’’ Sayaaa, ces deux nouveaux services, déjà disponibles sur le marché offrent d’énormes avantages encourageants et des mesures sécuritaires fiables dans les opérations des transactions électroniques.

Par Dieudonné AWELE

Plus de difficulté aujourd’hui pour avoir un compte épargne bancaire. Avec MoMo Sayaaa, toute personne vivant au Bénin peut, sans se déplacer, se doter dudit compte. Il suffit de disposer d’un numéro de la téléphonie mobile MTN. Le protocole est très simple. La configuration se fait avec le code *880*51# depuis un portable téléphonique. Une fois la configuration faite, explique le Directeur de la Banque Digitale de UBA-Bénin Franck Ahissou, le compte épargne bancaire du demandeur se crée automatiquement et les transactions de dépôt et de retrait entre le compte MoMo Sayaaa et le compte épargne peuvent commencer par être effectuées, de même que les transactions entre deux abonnés du service MoMo Sayaaa.

Selon le Directeur Financier de la Banque, ce service offre des avantages aux épargnants. Dans son exposée, il fait comprendre que toute épargne sans retrait durant un mois d’un compte MoMo Sayaaa vers un compte épargne UBA-Bénin offre des intérêts annuels de 3,6%. Ces intérêts sont mensuellement déposés sur le compte de l’épargnant. En ce qui concerne les transactions entre deux abonnées MoMo Sayaaa, le Directeur de la Communication de UBA-Bénin rassure que des dispositions sont prises pour sécuriser les fonds lors des opérations. Car, explique t-il, toute opération de dépôt est sanctionnée par un code de quatre chiffres que le déposant doit envoyer au bénéficiaire pour la confirmation de la transaction.

Lors de la présentation de MoMo Sayaaa et B-MO le 16 juin 2023 au Chant d’Oiseau à Cotonou ,

Et B-Mo ?

B-Mo est aussi un service de transfert et de retrait d’argent, mais n’est fonctionnel que pour les opérations à l’international. Doté de multiples fonctionnalités, ce service est accessible sur tous les réseaux de téléphonie mobile en partenariat avec UBA-Bénin. Il suffit de composer le code USSD *890# à partir de n’importe téléphone portable et suivre le protocole d’accessibilité. B-MoMo facilite les opérations en ligne comme les achats à l’international via l’internet, les payements et recouvrements des créances. De même, ce nouvel offre de UBA-Bénin permet d’effectuer également des transactions de payement avec les services courants tels que les réabonnements au bouquet Canal+ et le règlement des factures de la SBEE.

Le Directeur Général de UBA-Bénin, Mr Koné, aussi présent à la présentation à la presse nationale le vendredi 16 juin 2023, de ces innovations d’inclusion financière, rassure que toutes les dispositions légales sont prises avant la mise sur le marché concurrentiel de ces deux nouveaux services de UBA-Bénin.