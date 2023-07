Biodiversité Lancement du Projet d’Appui à la Fondation des Savanes Ouest-Africaines

La deuxième session du Conseil des ministres en charge des aires protégées du complexe W-Arly Pendjari (WAP) s’est tenue, vendredi 23 juin 2023, au siège de la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSAO) à Cotonou. Il a été procédé au lancement officiel du ‘’Projet d’Appui à la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (PFSAO)’’. La cérémonie s’est déroulée sous le haut parrainage du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable du Bénin, José Tonato avec ses homologues du Burkina-Faso Dr Augustin Kaboré et du Niger Garama Rabiou Inoussa.

Lancement officiel du ‘’Projet d’Appui à la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (PFSAO)’’. Il s’agit d’un projet qui permet de renforcer les capacités d’intervention de la FSOA en faveur de la préservation du WAP.

La Fondation des Savanes Ouest-Africaines est un Fonds fiduciaire de conservation des aires protégées. Le projet est financé à hauteur de dix millions d’euros de l’AFD et de deux millions d’euros du FFEM soit environ huit milliards de FCFA.

Le projet apportera « une réponse rapide aux difficultés auxquelles font face les communautés, par le financement d’activités génératrices de revenus, la contribution à une meilleure gouvernance des espaces et ressources naturelles, accompagnera la montée en puissance de la FSOA en renforçant ses mécanismes d’intervention ».

La 2e réunion du Conseil des ministres a porté entre autres sur l’examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la première réunion du conseil des ministres tenue à Niamey le 13 avril 2023 ; le lancement du recrutement et prise en charge de l’équipe du secrétaire exécutif du bien complexe W-Arly-Pendjari (WAP) dont le Niger abritera le siège du Secrétariat Exécutif ; la désignation des membres du conseil scientifique du bien complexe WAP ; l’opérationnalisation des « Guichets de financement » de la Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA).

A cela s’ajoutent la désignation du représentant des ministères en charge des aires protégées au Conseil d’administration de la FSOA ; les modalités opérationnelles de la tenue régulière des sessions du conseil des ministres et définition des dispositions pratiques ; les interventions d’organisations partenaires au bien complexe WAP. Au terme des sessions, un communiqué final a été signé par les ministres de l’Environnement du Bénin et du Niger.

A.A.A