Gernot Rohr se prononce après le tirage au sort des éliminatoires

Le Bénin est classé dans le Groupe C pour les éliminatoires du Mondial 2026, après le tirage au sort, qui a eu lieu jeudi dernier lors de la 45e AGO de la CAF. Les Guépards feront face à de grands adversaires dont le grand favori est le Nigeria. Ce vendredi 14 juillet, le sélectionneur béninois Gernot Rohr a réagi au tirage dans une vidéo de quelques minutes publiée sur les réseaux sociaux.

Pour Gerot Rohr, le Groupe C des éliminatoires est extrêmement relevé. « Le Bénin est tombé dans un groupe extrêmement relevé, avec évidemment comme favori le Nigeria. Une équipe qu’on connait assez bien. Mais aussi les autres, c’est à dire l’Afrique du sud qualifiée déjà pour la prochaine CAN très tôt avec un nouvel état d’esprit. Evidemment aussi le Zimbabwe qui a une équipe très physique très solide également. Nous avons le Rwanda que nous connaissons assez bien. Et puis il y a également le Lesotho, qui est un pays qu’on connait bien parce que le Bénin l’a joué. Donc condition particulière, ça va être des buts contre l’Afrique du sud, le Zimbabwe, le Lesotho, qui sont très proche géographiquement. Ainsi que le Nigeria et le Bénin qui sont des voisins aussi donc, c’est vraiment un groupe entre gens qui se connaissent, c’est un groupe extrêmement technique et physique à la fois. », a commenté le technicien français.

Gernot Rohr n’a pas occulté la méthode à adopter pour mieux débuter les éliminatoires du Mondial 2026, qui démarrent en novembre prochain.

« Il nous appartient à nous, compte tenu de la petite confiance que nous avons accumulée lors de notre match contre le Sénégal, de poursuivre dans cette voie d’aller gagner au Mozambique pour avoir davantage encore de confiance et de certitude.

Il restera au mois d’octobre encore une préparation avec deux matchs amicaux un stage évidemment et ensuite, au mois de novembre déjà le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 pour lesquels nous nous préparons déjà. D’abord, nous avons ce grand match joué au Mozambique pour la qualification de la CAN et quel que soit le résultat, c’est la coupe du monde qui est notre objectif principal et ça commence déjà en novembre donc, on n’a pas beaucoup de temps. », a annoncé Gernot Rohr, qui espère bien une qualification de son équipe malgré la présence du Nigéria dans le Groupe.

« Nous espérons que le Bénin soit capable de jouer un bon rôle dans ce groupe C, qui est un groupe très difficile, très relevé mais très intéressant aussi. Personnellement, j’aurai des retrouvailles avec des joueurs dans l’effectif des Super Eagles. On aura à cœur de donner le maximum contre ce grand pays de football. », a-t-il conclu.

J.S (source : 24h au Bénin)