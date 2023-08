AVANTI COMMUNICATIONS CONFORTE SA POSITION DE LEADER EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Avanti occupe la position de premier partenaire de capacité de l’Afrique subsaharienne pour la deuxième année consécutive

JOHANNESBURG, LE 6 JUILLET – Avanti Communications (« Avanti ») a été nommé partenaire de capacité satellitaire à haut débit leader du marché en Afrique subsaharienne pour la deuxième année consécutive.

Les résultats de la 20e édition du NSR Satellite Capacity Supply & Demand Analysis indiquent que la part de marché d’Avanti est désormais plus de deux fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche.

Le rapport annuel du NSR est l’une des sources les plus fiables et les plus complètes de l’industrie des satellites pour l’analyse de la capacité des satellites, offrant un aperçu des principaux développements et dynamiques du marché.

Avanti a pris un engagement significatif en Afrique. L’entreprise a pour ambition d’accélérer la croissance dans la région grâce à des partenariats locaux et au déploiement de solutions de connectivité ; connecter les communautés rurales difficiles d’accès et améliorer la résilience du réseau pour les infrastructures de communication essentielles sont au cœur de cette stratégie.

À ce jour, Avanti a connecté plus de 1 000 villages et écoles à travers l’Afrique, fournissant des services au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Ghana, en Angola, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Soudan du Sud. La société prévoit de connecter 10 000 sites supplémentaires au cours des 5 prochaines années à travers l’Afrique, impactant des millions de vies et permettant aux communautés de profiter d’une vie connectée.

Kyle Whitehill, PDG d’Avanti Communications, a déclaré : « L’Afrique est une priorité majeure pour nous et nous sommes donc ravis d’être reconnus comme le leader du marché, mais nous ne nous arrêterons pas là. Pour nous, le potentiel de l’Afrique est illimité et le rôle que nous pouvons jouer pour le révéler consiste à fournir des solutions de connectivité. La connectivité est un catalyseur qui fournit des ressources et des opportunités vitales aux particuliers, aux entreprises et aux communautés pour prospérer, c’est pourquoi nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas connecté les 871 millions de personnes qui vivent actuellement sans connexion Internet basique.

Avanti a investi plus de 800 millions de dollars en Afrique et a déjà une empreinte croissante sur le continent. Plus du cinquième des employés de l’entreprise sont basés au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, en Angola et au Bénin.

À propos d’Avanti Communications

Avanti Communications est le principal partenaire de capacité satellitaire à haut débit en bande Ka pour l’industrie des communications dans la région EMEA – étendant et garantissant la couverture des missions de défense, des solutions d’entreprise et des services publics critiques.

Grâce à la flotte de satellites HYLAS et à des partenaires dans 118 pays, Avanti fournit une connectivité satellite dédiée à faisceaux fixes et flexibles, avec une couverture étendue à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Avanti a investi 1,2 milliard de dollars dans un réseau qui intègre des créneaux orbitaux dans le spectre de la bande Ka, des satellites, des stations au sol, des centres de données et un anneau de fibres.