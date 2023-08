Déclaration de l’ex député après son retour au bercail ’’ Chacun a son épreuve dans la vie’’ (Atao Hinnouho)

Rentré au Bénin, jeudi 27 juillet 2023, après quatre années passées en France pour raisons sanitaires, l’ancien député Mohamed Atao Hinnouho s’est exprimé devant ses sympathisants du réseau Atao. Voici la teneur de ses propos en langue locale goun traduits en français.

« Gloire à Dieu ! Je sais que depuis que je vous ai laissé, vous êtes nombreux à demander de mes nouvelles. Je suis content de l’initiative que vous avez prise. Je suis heureux de vous revoir et de vous saluer avant de rentrer chez moi. Je suis venu vous saluer parce que je ne veux pas raser les murs avant de rentrer chez moi. C’est une grande joie pour moi de vous retrouver tous. Que la longévité soit pour vous tous. Si je rentre au pays et que je ne viens pas m’exprimer devant vous, plusieurs parmi vous diront Atao est revenu au pays en fauteuil roulant (…). Je sais que quand les gens ont dit que Atao est mort ou malade, il y a eu plusieurs parmi vous qui n’ont pas dormi. C’est pourquoi j’ai voulu que vous soyez également heureux et que vous rentriez à la maison que votre Atao est de retour. Que l’Eternel éloigne de nous le malheur. (…) Chacun a son épreuve dans la vie. Mais, je voudrais que vous tirez de mon exemple qu’il n’y a aucune épreuve dans la vie à laquelle Dieu n’a pas voulu. Soyons rassuré et que Dieu éloigne de nous des épreuves qui vont nous conduire à la mort. Dieu est au contrôle ».

Cette déclaration a été faite par Mohamed Atao Hinnouho face à ses sympathisants, jeudi 27 juillet 2023, au quartier Midombo à Cotonou.

L’ex député a été évacué en France à la suite de la dégradation de son état de santé en prison. Mohamed Atao Hinnouho a été condamné à 6 ans de prison ferme et 3 milliards FCFA d’amende dans un dossier de trafic de faux médicaments.

M. M.

24 heures au Bénin