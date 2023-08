Politique énergétique au Bénin : Le journal L’économiste apporte sa contribution

Le groupe de presse L’économiste et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) ont conjointement organisé ce jeudi 27 juillet 2023, une conférence publique suivie de débat, sur la disponibilité de l’énergie électrique au Bénin, ex-Dahomey, depuis son indépendance à nos jours (1960-2023). Cette rencontre de réflexion s’est déroulée dans la grande salle de conférence de la « Maison de l’Entreprise »

● Belmondo ATIKPO

«Problématique de l’énergie au Bénin, 63 ans après les indépendances : état des lieux et perspectives », est le thème général autour duquel les panélistes, des acteurs clés du sous-secteur de l’énergie et le public ont croisé leur regard. Aux préoccupations de la modératrice du forum (Pesce Hounyo), les panélistes ont apporté des éléments de réponses satisfaisantes au public présent. Dans son grand oral, la Directrice générale

d’ISMAST Energy SARL,

Ismène Ahamidé Zounmenou a fait un état des lieux optimiste de la question énergétique au Bénin : « la production de l’énergie électrique au Bénin a de beaux jours devant elle. On a la centrale solaire qui est de 25 Mégawatt. Il y a le projet de construction de la centrale solaire phase 2

qui sera déployé bientôt, qui va venir augmenter cette capacité de 25 MGW.

On a avec le MCA-Bénin, 50 Mégawatts qui seront construits à raison de 10

MGW à Bohicon, 15 MGW à Natitingou, 5 MGW à Kandi et 10 MGW à Parakou ».

Pour accroître la disponibilité en énergie électrique au niveau des entreprises et des sociétés privées installées au Bénin, le président du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin (CIPB) est venu éclairer le public sur les avancées notées et les difficultés rencontrées au niveau des unités de production industrielle. Roland Riboux a apporté toute son expertise tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement béninois pour rendre disponible l’énergie au niveau des industries.

Le président du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin a donné des orientations nécessaires en puisant dans sa riche expérience pour l’effectivité de l’indépendance énergétique au Bénin. Pour lui, la collaboration du secteur public/privé est nécessaire pour parvenir à l’autonomie énergétique en République du Bénin. L’universitaire

Basile Kounouhewa, enseignant-chercheur à l’UAC, a surtout mis l’accent sur l’exploitation de la biomasse pour tirer l’énergie électrique suffisante pour les ménages. Il a noté également que le recyclage des objets énergétiques est une opportunité d’affaires et source d’emploi pour les

jeunes.

Cinzio Marcellin Bagri, le représentant de la SBEE a exposé avec aisance et brio les grands projets déjà réalisés ou en cours de réalisation au Bénin pour l’autosuffisance énergétique. Il a indiqué, non sans détails chiffrés à l’auditoire, que le déploiement des installations énergétiques de 100

Mégawatts additionnels à l’énergie est déjà effectif. « L’année prochaine,

il sera construit une spéciale centrale solaire de 25 Mégawatts. Les centrales

électriques de Bohicon, Parakou, Djougou et de Natitingou verront les capacités de leur énergie électrique passées du simple au double », a ajouté le représentant de la SBEE.

Le Directeur général du groupe de presse « L’économiste », Léonard Dossou

a expliqué l’intérêt et les objectifs qui sous-tendent la tenue de la rencontre

sur l’énergie au Bénin. «Cette conférence, je peux vous l’assurer est un grand rendez-vous du donner et du recevoir dont l’objectif est de poser complètement toute la problématique de l’énergie chez nous au Bénin ». Il en a précisé les enjeux : « la présente conférence nous permettra d’examiner afin de mieux cerner toute la problématique et de proposer après analyse, des portes de sortie de notre situation de déficit et de

dépendance énergétique. Aussi, voudrais-je vous informer que cette conférence vient en prélude à une grande messe internationale de l’énergie : Le Salon Energie Sud Expo 2024 qui sera organisé à Cotonou au mois de mars 2024 au Palais des Congrès »

L’Economiste