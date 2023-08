Situation socio-politique au Bénin Le plaidoyer de Me Robert Dossou au Président Patrice Talon

L’ancien président de la Cour constitutionnelle Me Robert Dossou, au cours l’émission “De vous à nous’’ de Peace FM, organisé ce dimanche 23 juillet 2023, s’est prononcée sur la situation socio-politique au Bénin.

Aux dires de ce dernier, la démocratie béninoise à des plombs dans les ailes, Pour Me Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle. « Il y a des crispations et des frustrations en République du Bénin », a souligné l’invité de l’émission “De vous à nous’’ de Peace FM, ce dimanche 23 juillet. « Il faut nécessairement que le président de la République puisse lever les plombs en commençant par gracier tous ceux qui sont en prison (…). Il y a des gens en prison. Il y a des gens en exil, je ne m’attendais plus à voir mon pays dans ces situations. (…) il faut qu’on soit guéri de ces maux », a souhaité Me Robert Dossou. L’avocat salue les qualités personnelles de l’actuel Chef de l’Etat, Patrice Talon en ces termes : « Nous avons un président de la République qui est très séduisant et qui est très brillant et qui a une intelligence largement au-dessus de la moyenne ».

La gouvernance du président Patrice Talon se caractérise par : « Taisez-vous ! Je développe le pays pour vous, ne m’emmerdez pas », selon Me Robert Dossou.

Jean DOSSOU

Le Matin