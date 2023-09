Déplacement du chef de l’Etat en Chine: Une visite pour la relance industrielle

Le chef de l’Etat séjourne, dès ce jeudi 31 août, en terre chinoise. Cette visite présidentielle qui prend fin dimanche 3 septembre, intervient à un moment où le secteur industriel du Bénin est en plein développement.

A maints égards, le déplacement de Patrice Talon, président de la République, en Chine, de ce jeudi 31 août au 3 septembre, est particulier. Cette visite intervient à un moment majeur du développement de l’arsenal industriel béninois avec l’implantation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Dans cette offensive diplomatique, il sera principalement question d’obtenir l’accord d’entreprises chinoises pour s’installer au Bénin. Dans cette logique, la délégation conduite par le chef de l’Etat a de bonnes adresses. Pour preuve, il est prévu des rencontres avec plusieurs opérateurs économiques de « l’Empire du Milieu » qui, selon toute vraisemblance, avaient déjà flairé des opportunités d’affaires dans la Zone industrielle en pleine expansion. Il va donc de soi que les accords inscrits dans l’agenda présidentiel et prévus pour être signés concourent à réaliser cette ambition.D’ailleurs, au cours de son séjour, le chef de l’Etat visitera plusieurs firmes chinoises notamment l’usine de la société Tcl spécialisée dans la fabrication des appareils électroménagers, la maison Huawei, la Société Byd, etc. Il participera aussi à la cérémonie d’ouverture de la Foire internationale du commerce des services de Chine 2023 et fera des visites au siège du Fonds Chine-Afrique pour le Développement et au sein de plusieurs entreprises chinoises.

Par Joël C. TOKPONOU

La Nation