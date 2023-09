Terrorisme et journalisme d’investigation: Des professionnels des médias actualisent leurs connaissances

Une dizaine de journalistes de la presse écrite et de la radio ont pris part, du 28 au 31 août dernier, à Cotonou à une formation sur la couverture du terrorisme et le journalisme d’investigation. Cette session organisée par l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin leur a permis de mettre à jour leurs connaissances.

Les professionnels des médias du Bénin sont mieux outillés pour traiter des sujets liés à l’investigation et au terrorisme. Durant quatre jours de formation à l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin, sous la houlette du formateur Eduardo Cué, ils ont abordé plusieurs sujets relatifs aux différents types de sources dans le traitement de l’information, à la protection des journalistes, à l’art de l’entretien journalistique et aux fake news. Le séminaire a été aussi marqué par des séances de travaux pratiques. Le formateur a salué les autorités de l’ambassade pour avoir initié cette session qui, selon lui, a été assez particulière parce que cela a permis de corriger un certain nombre de tares au niveau des journalistes. Eduardo Cué n’a pas manqué de décerner un satisfecit aux professionnels des médias africains qui se battent pour apporter de l’information de qualité aux citoyens malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. « Les journalistes africains travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et il est important de leur rendre un hommage. Et la société entière ne facilite pas les choses au journaliste quand il s’agit pour ce dernier d’aller chercher l’information pour faire son travail », a-t-il fait savoir, tout en invitant les participants à toujours faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de leur métier.

La Nation