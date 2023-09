Ag ordinaire statutaire de la Fbf: De grandes résolutions prises à Porto-Novo

Le championnat national de football saison 2023-2024 démarre officiellement le 30 septembre prochain. C’est l’une des grandes décisions ayant sanctionné l’Assemblée générale ordinaire statutaire de la Fédération béninoise de football (Fbf) qui s’est tenue, samedi 2 septembre dernier, à Porto-Novo.

Les clubs de football et les joueurs sont désormais fixés sur la date de démarrage du championnat national saison 2023-2024. Les hostilités seront officiellement lancées le samedi 30 septembre prochain. La décision a été prise lors des travaux de l’Assemblée générale ordinaire statutaire de la Fédération béninoise de football (Fbf). La tenue de cette Ag est une exigence des textes pour faire le point de la saison écoulée. Maintes fois reportées pour diverses contingences, les assises ont finalement eu lieu, samedi 2 septembre dernier, au siège de la Fbf à Porto-Novo. Les travaux ont connu la présence de tous les acteurs qualifiés de l’instance décisionnelle à savoir les délégués des clubs des ligues professionnelle, amateur et féminine de football, ainsi que ceux des associations des entraineurs et des médecins. Les grandes conclusions des assises ont été livrées par le secrétaire général de la Fbf, Claude Paqui, à la faveur d’un point de presse. Selon lui, outre la date retenue pour le démarrage du championnat, le comité exécutif de la Fbf, comme le prévoient les textes, a soumis à l’appréciation de l’Ag les différents rapports, notamment les rapports d’activités et financier de l’exercice 2022-2023. Le projet de budget et le chronogramme des activités à venir au titre de la saison 2023-2024 ont ensuite été étudiés par l’organe décisionnel. Tous ces rapports et dossiers ont été approuvés et validés à l’unanimité des 76 participants présents sur les 78 attendus, informe Claude Paqui. Seulement, indique le secrétaire général de la Fbf, il y a une question qui n’a pas été vidée. Il s’agit de l’épineux problème du nombre d’étrangers à admettre au niveau du championnat professionnel de football. Jusque-là, le nombre plafond est fixé à six joueurs étrangers. Or la tendance aujourd’hui est de procéder à une légère augmentation. « La préoccupation a été mise entre parenthèses pour l’instant », informe Claude Paqui. L’Ag a donné mandat au comité exécutif de la Fbf pour vider la question et situer l’assemblée, dans les tout prochains jours, sur cette question.

Repositionnement Le président de la Fbf, Mathurin de Chacus, s’est réjoui de ce que la saison 2022-2023, première de sa seconde mandature, a permis de poser les balises d’un développement véritable du cuir rond. « Nous devons tous être fiers de ce qui a été accompli en une saison », confie Mathurin de Chacus avant d’annoncer l’élaboration du plan stratégique quadriennal 2023-2026 afin d’avoir une boussole et d’éviter une navigation à vue. Pour rappel, cette seconde mandature de Mathurin de Chacus a été placée sous le crédo : « Aller plus loin» dans l’œuvre de redynamisation et de repositionnement du football béninois sur le plan international.Les travaux de l’Ag ont été ouverts par le président du Comité national olympique sportif du Bénin (Cnos-Bénin), Julien Minavoa, en présence d’anciens présidents de la Fbf dont Moucharaf Anjorin et Marius Dadjo, respectivement président d’honneur et ambassadeur de la Fbf?