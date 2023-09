Grand oral sur Ortb Tv: Olushegun Bakari parle d’une diplomatie qui améliore le quotidien des Béninois

Pas de répit pour le ministre des affaires étrangères. A peine est-il revenu des vacances gouvernementales que Olushegun Adjadi Bakari marque son retour par une sortie médiatique. Le ministre était l’invité du plateau spécial ’’Focus’’ animé par Ozias Sounouvou de l’Ortb et Éric Guédénon de Canal 3 Bénin, avec pour thème central : « Diplomatie béninoise : quel avenir pour la nouvelle dynamique ? ». Au menu de ce grand oral, le bilan des 100 premiers jours (14 septembre 2023) à la tête du ministère, le regain de coopération entre le Bénin et le Nigéria, le Niger, le Coup d’Etat et les décisions de la Cedeao et la Visite d’Etat du Chef de l’Etat Patrice Talon en Chine.

A la date du 14 septembre 2023, Olushegun Adjadi Bakari fermera ses 100 jours à tête du ministère des Affaires étrangères. Il était question d’entrée, d’en établir un bilan. A cet sujet, le chef de la diplomatie béninoise rejette toute idée de célébration : « Ces 100 jours, je ne les ai pas vu passer….. Ils m’ont essentiellement permis de prendre mes marques, de découvrir les dossiers, la maison, d’être au sein d’une équipe et de contribuer à la réalisation des objectifs et de l’Ambition du Président de la République pour le Bénin », a-t-il souligné. Pour le ministre, le but final est de contribuer à réaliser le vœu du chef de l’État, d’imprimer une orientation économique à la diplomatie béninoise. A l’en croire, loin d’être une rupture de paradigme, il est question de franchir un nouveau palier. Le but final étant de contribuer à l’amélioration du quotidien des Béninois et au développement du Bénin.

Le regain de Coopération entre le Bénin et le Nigéria

Évoquant le regain de coopération entre le Bénin et le Nigéria, le ministre des affaires étrangères a fait savoir que « Le Bénin et le Nigéria sont des pays siamois ». Rappelant les liens séculaires entre les deux Etats, Olushegun Bakari a fait savoir qu’ils partagent 800 km de frontières, les mêmes peuples et les mêmes langues. Au ministre de souligner que l’accélération du rapprochement de l’axe Cotonou-Abuja participe de la volonté personnelle du Chef de l’Etat, Patrice Talon et celle de son homologue, Bola Ahmed Tinubu, arrivé au pouvoir fin mai dernier, d’œuvrer au réchauffement des relations entre les deux pays. Ce qui s’est concrétisé à en croire ses propos, par la présence remarquable du dirigeant nigérian aux festivités marquant la célébration de l’indépendance du Bénin, le 1er août dernier. Les moments d’incompréhension sont du passé et dans les mois à venir, les équipes des deux pays, travailleront à mettre en œuvre, les actions prioritaires définies par les Chefs d’Etats des deux pays, a dit le Ministre Bakari.

Le Niger, le Coup d’Etat et les décisions de la Cedeao

« Il y a eu suffisamment de fausses informations depuis le début de cette crise, sur la position du Bénin », a déclaré l’invité de l’émission Focus. Le Bénin s’aligne sur la position de la Cedeao, une Communauté à laquelle il appartient, a expliqué Olushegun Adjadi Bakari, et ce, fidèle à ses valeurs et ses principes et au regard de son histoire, ayant opté depuis 1990, pour la conquête du pouvoir dans les urnes. Selon le Ministre des Affaires étrangères, tous les Etats sont unanimes sur la condamnation des coups d’Etat. La Cedeao privilégie la Diplomatie dans la recherche de solution à cette situation, a-t-il affirmé, ce qui justifie toutes les missions dépêchées sur le terrain. Si le ministre reconnaît que des défis se présentent aux Organisations sous régionales, il s’oppose cependant à toute prise de pouvoir par les armes. Poursuivant son développement, Olushegun Bakari a indiqué que rien ne saurait opposer les peuples du Bénin à ceux du Niger. « Le peuple nigérien est un peuple frère du Bénin…. Nos populations sont les mêmes de part et d’autre des frontières, et nous n’avons absolument rien contre le peuple nigérien. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. », a insisté le chef de la diplomatie béninoise.

La visite d’Etat du Chef de l’Etat Patrice Talon en Chine

Faisant le point de la visite du Président de la République, Patrice Talon en Chine du 31 août au 03 septembre, le ministre des Affaires étrangères fait savoir que treize accords ont été signés à l’occasion. Les deux pays ont célébré l’année dernière le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques et entendent aller plus loin, a-t-il renseigné. La suppression des visas aux chinois a focalisé l’attention des journalistes parmi les retombées de ce voyage. A ce sujet, Olushegun Bakari a défendu les avantages de cette décision du Chef de l’Etat, qui selon lui, devrait booster le nombre de touristes chinois au Bénin. La Chine est le plus grand pourvoyeur de touristes au monde, avec plus de 200 millions de visiteurs dans les pays du monde, a-t-il indiqué. Ce qui pour lui, constitue une opportunité pour le Bénin. Les autres accords visent à faciliter la coopération entre la Chine et le Bénin, avec un accent sur les investissements et la transformation industrielle dans les deux pays, a informé le Chef de la diplomatie béninoise. Le modèle chinois inspire plusieurs pays qui aspirent au développement, a-t-il conclu sur ce sujet.

Th.A

Matin Libre