Gestion des transferts de joueurs: La FBHB octroie les chèques aux différents acteurs

La révolution est en marche. Jeudi, 7 septembre 2023, il a été procédé au siège de la Fédération béninoise de handball (Fbhb), à la remise de chèques aux différents acteurs. Ceci, dans le cadre des transferts pour la nouvelle saison.

Au cours de la cérémonie présidée par le premier vice-président de la Fbhb, Serge Akakpo, les différents acteurs sont entrés en possession de leurs revenus conformément à la nouvelle règle de transfert de joueurs d’un club à un autre. En effet, engagée dans un élan de professionnalisation du handball béninois, la Fbhb, dans une note circulaire n°2023/036/FBHB/CE/SG/DA en 2022 avait informé les présidents de Ligues régionales ainsi que les responsables de clubs de la nouvelle procédure de transaction relative aux transferts de joueurs, qui se fait désormais sur le compte de la Fédération. Et comme le précise la note, 25 % du montant du transfert sont prélevés par la Fbhb répartis de la manière suivante : 15 % du montant sont octroyés au joueur, et les 10 % reviennent à la Fédération. Les 75 % restants reviennent au club vendeur.

Quid des transferts…

Ganiou Chamsdine, Adileou Enock, Fosto Doudou quittent respectivement Buffles, Panthères, Flowers pour rejoindre le club champion en titre du Bénin Adjidja HBC. Gbewolo Véronique, Gnonlonfou Marcelin, Aziabou Yaba J., Houssou Thomas, Sodjinou Clément, Gbogbé Marthe quittent respectivement Adjidja HBC, Boco Star, Assec, Aso Modele pour débarquer à Aspac HBC. Agbossevi Canisius et Fanou Freddy rejoignent Volcan en provenance respectivement de Uac et As Canon. Karol Sékou et Salifou Rafiou quittent respectivement Abo Sport et Buffles pour rejoindre Aso Modele.

FBHB