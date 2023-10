Certains moments résonnent comme des évènements profondément remarquables dans la vie, où les rêves naissent d’humbles débuts et se transforment en réalités extraordinaires. Alors que je me tenais devant 700…

Construire pour Durer : favoriser l’excellence et façonner les futurs leaders africains chez UBA.

Certains moments résonnent comme des évènements profondément remarquables dans la vie, où les rêves naissent d’humbles débuts et se transforment en réalités extraordinaires.

Alors que je me tenais devant 700 stagiaires diplômés de UBA, venus de toute l’Afrique, j’ai pensé au long voyage qui m’a amené là où je suis aujourd’hui. Un périple qui a commencé avec la même vigueur, le même dévouement et la même espérance que j’ai vus chez ces jeunes Lions et Lionnes.

J’ai eu le privilège d’avoir ma séance d’intégration individuelle avec les nouveaux stagiaires diplômés de UBA mardi. J’adore ces sessions, car j’attends avec impatience d’interagir avec les esprits brillants, qui font partie de notre tribu UBA.

Moi aussi, j’ai commencé ma carrière en tant que stagiaire il y a de nombreuses années, doté d’un peu plus que de l’ambition, d’une soif de connaissances et d’un engagement inébranlable envers l’excellence. J’ai suivi le même chemin que ces esprits brillants, qui font maintenant partie de la Banque panafricaine. D’innombrables défis et triomphes ont marqué le chemin de ce moment à ce jour, chacun contribuant à l’histoire qui nous a réunis.

Au cours de ces séances, je me fais un point d’honneur de partager des fragments de mon parcours, de donner les étapes saillantes de mes processus, de mettre en exergue mes triomphes et même de discuter de mes moments les plus faibles.

Cette pratique n’est pas seulement une réflexion personnelle ; c’est un effort conscient pour que tout le monde puisse apprendre du dévouement et du travail acharné qui ont marqué ma carrière. Grâce à ces histoires personnelles, des liens sont forgés et des leçons sont données.

Cette éthique de transparence et d’apprentissage partagé est au cœur de mon approche et symbolise les valeurs qui animent le succès de UBA. En tant qu’institution, chaque étape de sa carrière doit être marquée par la croissance, le mentorat et la quête continue de l’excellence.

Cette même excellence m’a guidé tout au long de ma carrière – une vision de créer une banque pour tous, une banque pour l’Afrique et un environnement où les talents sont nourris, les rêves réalisés et l’excellence célébrée. C’est une vision qui m’a inspiré à créer un programme de stagiaires de classe mondiale, qui nourrira les futurs dirigeants, qui reflètent la passion et le dévouement dont j’ai fait preuve en tant que stagiaire moi-même.

Mais au-delà de l’éducation des futurs dirigeants, le UBA GMAP – notre programme de stagiaires diplômés sur mesure, fait des progrès significatifs dans la résolution de problèmes sociétaux critiques.

L’expérience a renforcé pour moi l’importance du renforcement institutionnel. Devant moi, il y avait une génération de nouveaux leaders. UBA a mis en place un programme de six mois, identifiant les jeunes hommes et femmes les meilleurs et les plus brillants de toute l’Afrique. Nous avons investi et équipé notre jeunesse. Nous avons bien fait et fait du bien

Notre exemple illustre pourquoi ma stratégie et ma philosophie de gestion sont en phase également avec notre avenir africain commun.

S’attaquer au problème du chômage par la création d’emplois

Le programme de stagiaires diplômés de UBA va au-delà de son objectif principal de former de futurs dirigeants ; il joue également un rôle essentiel dans la lutte contre la malédiction omniprésente du chômage sur le continent africain.

Le chômage des jeunes reste un défi majeur, et UBA contribue activement le solutionner. Le Groupe crée des emplois réels et tangibles pour les jeunes Africains en offrant des opportunités à travers ce programme. Ces emplois profitent non seulement aux individus impliqués, mais ont également un impact positif sur notre environnement immédiat et stimulent la croissance économique de notre continent.

Créer des opportunités et investir dans les jeunes Africains

L’engagement de UBA à développer et à autonomiser les jeunes talents est une réponse au besoin pressant d’opportunités sur notre continent. Le GMAP est conçu pour identifier et cultiver le potentiel des jeunes Africains, en leur donnant accès à la formation, au mentorat et à des expériences du monde réel essentielles à leur croissance personnelle et professionnelle. Il est construit pour durer.

En investissant dans ces jeunes esprits, UBA façonne l’avenir du secteur bancaire et offre espoir et perspectives à une génération de jeunes africains désireux de contribuer à leurs communautés et à la société en général.

Banque UBA-A pour tous les âges

Le GMAP UBA est la preuve irréfutable que UBA est pour tous ; nous sommes une institution dynamique et avant-gardiste dédiée au développement de la jeunesse, qui fait partie intégrante de notre identité en tant que Banque panafricaine .

En investissant dans la jeune génération, nous continuons d’affirmer que nous sommes des leaders et des modèles dans la promotion de l’innovation, de la diversité et de l’inclusion dans le secteur financier.

Je suis rempli de fierté dans l’équipe de direction exécutive de UBA et de gratitude alors que je vois ce rêve d’un programme de stagiaires de classe mondiale prendre vie. Un programme qui représente l’aboutissement d’années de travail acharné, de détermination et de croyance inébranlable dans le potentiel de nos futurs dirigeants. Au total, 107 310 jeunes Africains ont postulé au programme. Après un processus de sélection rigoureux, nous avons sélectionné 47 639 candidats. L’école bancaire a démarré avec 775 stagiaires et nous avons diplômé avec succès 666 jeunes Africains désireux de devenir des vainqueurs.

Ce programme témoigne de l’incroyable voyage que chaque membre diplômé entreprendra – un voyage de croissance, d’apprentissage et de transformation.

Pour les nouveaux membres de la tribu UBA, votre parcours, tout comme le mien, sera rempli de moments de défi et de triomphe, et chaque expérience contribuera à votre croissance. Saisissez ces opportunités comme des tremplins vers votre réalité extraordinaire.

Embarquez dans ce voyage avec les deux yeux ouverts sur les opportunités et les défis à venir et la compréhension que nous sommes là pour vous soutenir et vous autonomiser à chaque étape, tout comme j’ai eu la chance d’avoir des mentors qui ont façonné mon chemin.

Votre dévouement, votre travail acharné et votre quête de l’excellence façonneront votre avenir et l’avenir de UBA et du secteur financier.

Bienvenue au début de votre aventure remarquable.