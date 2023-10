Début de la MARA’CAN 2023 Timide entrée des équipes béninoises

‘acte 10 de la Coupe d’Afrique des Nations de Maracana a pris son envol ce Mardi 26 Septembre sur le terrain synthétique du stade communal de Grand-Popo. Le Bénin comme les autres pays a entamé le tournoi continental dans les deux catégories (senior et super senior). Mais les deux sélections font différentes figures après deux journées de compétition.

Sous les regards des sommités de la Fédération Internationale de Maracana Association (FIMAA) et des autorités sportives nationales et communales, la 10e édition de la Coupe dAfrique des Nations de Maracana a été officiellement lancée.

Le Bénin qui accueille le tournoi africain dans les deux catégories (senior et super senior) a fait ses débuts. D’abord, les supers seniors ont dominé le Canada, invité d’entrée (1-0) en ouverture. Au niveau des seniors, le Cameroun a dominé le Bénin (2-1). Tout cela se passait lors de la première journée. Ce mercredi, c’était la 2e journée. Le Bénin s’est imposé face aux Aigles du Mali. Il fallait le faire pour se relancer. Marc Chabi par deux fois et Moumouni Salifou ont bien fait le boulot. Les supers seniors qui effectuaient leur seconde entrée dans la compétition jouaient le Burkina-Faso. Les deux sélections n’ont pu se départager (1-1). Philippe Tèko, l’ancien international béninois a ouvert le score, mais les Burkinabé ont égalisé par l’intermédiaire de Issoufou Sanou.

Aux tirs aux buts, les Hommes intègres se montrent plus adroits. Ils l’emportent très difficilement (4-t-a- b à 3). La compétition se poursuit ce jeudi. Les choses vont clairement se dessiner dans les poules.

Ce qui permettra d’avoir une idée des équipes qui vont poursuivre le tournoi africain.

E.Y

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

CATÉGORIE : SUPERS SENIORS

BÉNIN 1-0 CANADA

Buteurs : Paterne SEWA

MALI 1-0 CÔTE D’IVOIRE

BUTEUR: Ali CISSE

GUINÉE 1-0 CAMEROUN

BUTEUR: Sila MBE MBA

BURKINA FASO 2-1 TOGO

BUTEURS :

Espoir Edy BAOMA

Doh SANOU( ×2)

CATÉGORIE : SENIORS

BÉNIN 1-2 CAMEROUN

BUTEURS

Marc CHABI

Gervais DJIBOTO

Fabrice DJEUDEU

COTE D’IVOIRE 2-0 GUINÉE

BUTEURS :

Joël TOHOULI

Boris KOUAME

MARA’CAN GRAND POPO 2023

*RÉSULTATS/ DEUXIÈME JOURNÉE*

*CATÉGORIE : SENIORS*

USA 2-2 BURKINA FASO TAB ( 2-1)

BUTEURS:

François ABOKAN (×2)

Souleymane ZEMBA

Traoré DRAMANE

GUINÉE 0-1 TOGO

BUTEUR:

Ayaovi AKOUTAN

CATÉGORIE : SENIORS

USA 2-2 BURKINA FASO

TAB ( 2-1)

BUTEURS :

François ABOKAN (×2)

Souleymane ZEMBA

Traoré DRAMANE

GUINÉE 0-1 TOGO

BUTEUR:

Ayaovi AKOUTAN

BÉNIN 3-0 MALI

BUTEURS

Marc CHABI (×2)

Moumouni SALIFOU

CATÉGORIE : SUPERS SENIORS

CAMEROUN 3-1 MALI

BUTEURS:

Fabrice DJEUDEU

Gervais DJIBOTO

Cyrille NONMON

Broulaye SANGARÉ

CAMEROUN 0-3 MALI

BUTEUR :

Daouda KANTE (×3)

CATÉGORIE : SENIORS

USA 2-1 BURKINA FASO

TAB ( 2-1)

BUTEURS

François ABOKAN (×2)

Souleymane ZEMBA

Traoré DRAMANE

GUINÉE 0-1 TOGO

BUTEUR:

Ayaovi AKOUTAN

BÉNIN 3-0 MALI

BUTEURS

Marc CHABI (×2)

Moumouni SALIFOU

CANADA 2-1USA

BUTEURS :

Radeck MAJKOWSKI

Donald ADONI

François ABOKAN

TOGO 0-0 COTE D’IVOIRE

TAB (4-5)

CATÉGORIE : SUPERS SENIORS

CAMEROUN 3-1MALI

BUTEURS:

Fabrice DJEUDEU

Gervais DJIBOTO

Cyrille NONMON

Broulaye SANGARÉ

BÉNIN 1-1 BURKINA FASO

TAB ( 3-4)

BUTEURS:

Philippe TEKO

Issoufou SANOU

CAMEROUN 0-3 MALI

BUTEUR :

Daouda KANTE (×3)

TOGO 1-0 CANADA

BUTEUR :

Libanbani YEDIBAHOMA

L.EBO