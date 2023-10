Né le 11 juillet 1983 à Djakotomey, Benoît Dato est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option management des organisations. Directeur adjoint du contrôle interne à Bénin…

Nommé Ministre de la jeunesse et des sports: Qui est Benoît Dato, le remplaçant de Homeky ?

Né le 11 juillet 1983 à Djakotomey, Benoît Dato est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option management des organisations. Directeur adjoint du contrôle interne à Bénin Control SA, Benoît Dato a fait carrière dans des sociétés privées, et était, depuis le 1er février 2019, chargé d’études du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération, pour les questions douanières.

