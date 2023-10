Sierra Léone # Bénin: La revanche n’a pas a eu lieu !

Les matches entre le Bénin et la Sierra Leone auraient toujours quelque chose de particulier. Prévu, au départ, à 16h30 au Stade Béchir, il a été finalement déplacé au Stade de Khouribga pour être joué à la même heure.

Jour de match, les Guépards ont quitté leur hôtel à 13h45min pour arriver à Khouribga, soit une distance de 124 km de route. Le tout effectué après environ 1h30min de trajet. Les Béninois sont arrivés au stade à l’heure. Mais, ce n’est pas le cas de leurs adversaires du jour. Les Leone Stars ont accusé quelques minutes de retard, obligeant l’organisateur à repousser d’une trentaine de minute, le coup d’envoi de la rencontre afin de permettre aux deux sélections de bénéficier du temps nécessaire pour bien s’échauffer. Le sélectionneur Gernot ROHR, pour son Onze entrant, fait confiance à Mohamed Tijani. Et Tamimou Ouorou va célébrer sa première sélection chez les Seniors. Quelques minutes après le coup d’envoi, l’attaquant vedette des Guépards, le capitaine Steve Mounié a été blessé par le Sierra Leonais Alpha Turay. Il quittera malheureusement, très tôt, ses partenaires. On ignore, pour le moment, la nature de sa blessure.

Gernot ROHR est contraint de procéder à son premier changement. Il fait rentrer Cebio Soukou. La rencontre devient équilibrée et les Guépards cherchent à monopoliser le ballon. Ça a commencé par bien fonctionner. Mohamed Tijani est propre dans ses transmissions tout comme Cédric Hountondji qui fait une belle entame de match. Mais, Tamimou rate sa passe. Les Sierra léonais récupèrent le ballon, la sanction est immédiate. Une frappe sèche croisée fait trembler le petit filet gauche de la cage gardée par Saturnin Allagbé. But marqué par Mohamed Buya Turay (1-0, 32e). Le score reste inchangé avant la fin de la première mi-temps malgré l’énorme frappe de Sessi d’Almeida.

En deuxième mi-temps, les Guépards ont montré plus d’envie face à une équipe sierra léonaise très agressive, provocatrice et parfois rugueuse. Elle a du vice mais également du talent. En témoigne l’énorme arrêt de son gardien Ibrahim Saysay sur la magnifique et surprenante tête de Jodel Dossou. A la recherche de l’égalisation, ROHR fera rentrer Steve waren Traoré, Rodrigue kossi, Prince Ricardo Dossou et Tosin Aiyégun.

A force de tenter, les Guépards vont égaliser au bout du bout du temps additionnel. Tosin Aiyégun fait un centre à mi-hauteur pour Cédric Hountondji. Le colosse défenseur, crédité d’un bon match, égalise et ouvre son compteur-but en équipe nationale (1-1, 98e +8). Son coéquipier Yohan Roche qui a joué toute la deuxième mi-temps s’est également bien comporté. La prochaine sortie des Guépards est prévue pour le 17 octobre face à Madagascar. Gernot ROHR continuera par faire progresser son équipe mais cherchera surtout sa première victoire en attendant les éliminatoires de la Coupe du monde de football de 2026 qui débutent par deux affiches à l’extérieur : Afrique du Sud # Bénin et Lesotho # Benin.

Source : TMO/Sélection nationale