MDGL/Deuxième session ordinaire du CIP-PONADEC : Des résolutions prises pour la concrétisation des objectifs

La deuxième session ordinaire du Comité Interministériel de Pilotage de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (CIP-PONADEC) au titre de l’année 2023 s’est tenue le 07 novembre 2023 dans les locaux du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL). A l’ouverture des travaux, Gnonlonfoun Directeur de cabinet du dudit ministère représentant le Ministre Raphaël Akotègnon, a rappelé l’importance que revêt cette rencontre et les nouvelles orientations envisagées pour rendre plus dynamiques et visibles les reformes ayant trait à la décentralisation.

Par Dieudonné AWELE

Au cours de ses assises, les participants et membres du Comité Interministériel de Pilotage de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration se sont, entre autres, penchés sur le point des activités réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2023 du SP/CIP-PONADEC au titre du troisième trimestre. « Comme vous le savez, la tenue régulière des sessions du CIP-PONADEC permet entre autres, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la PONADEC et de prendre les décisions subséquentes. Le Secrétariat Permanent du CIP-PONADEC, bras opérationnel du comité au sein duquel vous représentez vos ministères respectifs, poursuit l’exécution de son PTA, dont vous avez contribué à la mise en place » a rappelé le Directeur de cabinet avant d’ajouter : « Au regard de l’important rôle, que vous jouez quotidiennement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique transversale et intersectorielle, vous êtes appelés à réaliser des travaux techniques et à mener des réflexions de nature à impacter le processus de décentralisation et de déconcentration dans notre pays. Il est attendu de vous, l’approbation de tous les documents, rapports, études réalisés ou élaborés dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la PONADEC»

DC/MDGL

« …Je voudrais, à cette occasion solennelle, souhaiter la bienvenue à toute l’assistance, en particulier aux membres du Comité Interministériel de Pilotage de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (CIP-PONADEC) dans cette salle qui abrite les travaux de la troisième session ordinaire du CIP-PONADEC au titre de l’année 2023. En ce moment officiel d’ouverture des travaux de cette session statutaire, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l’endroit de tous les acteurs à divers niveaux pour leur entière disponibilité, engagement et contributions à accompagner mon département ministériel dans le cadre de la coordination et du suivi-évaluation de la PONADEC.

La présente session fait suite à celle tenue dans cette même salle le 27 juin 2023 à l’issue de laquelle des recommandations ont été formulées. Au nombre de celles-ci, figure la recommandation dont la mise en œuvre conduirait à l’adoption du document de la PONADEC par le Gouvernement. Au regard des diligences effectuées dans la conduite de ce dossier, depuis la précédente session jusqu’à ce jour, je voudrais vous informer que la communication portant approbation de la PONADEC a été transmise au Secrétariat Général du Gouvernement pour adoption par le Conseil des Ministres. C’est l’occasion de saluer tous les efforts consentis par les différents acteurs impliqués dans ce dossier pour l’atteinte de ce résultat. Je voudrais vous exhorter à poursuivre inlassablement votre accompagnement au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale auprès des ministres que vous représentez pour un heureux aboutissement de ce dossier.

L’autre dossier non moins important ayant fait l’objet de riches échanges au cours de la dernière session est celui relatif à l’élaboration du rapport sur l’état de la gouvernance locale au Bénin au titre de l’année 2022. Comme vous allez le constater lors des travaux, ce dossier a aussi connu un grand progrès. La version provisoire de ce rapport est disponible. La prochaine étape de ce processus est la pré- validation du rapport par les acteurs communaux et préfectoraux avant sa validation par le CIP-PONADEC… »