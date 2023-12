Bénin/Deuxième conférence des Préfets : Le Ministre Raphaël Akotègnon met l’accent sur les défis de sécurité et du développement

Les préfets étaient autour du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) Raphaël Akotègon le 16 novembre dernier dans l’Alibori. Cette rencontre qui marque la deuxième conférence des préfets au titre de l’année 2023 est axée sur plusieurs sujets ayant trait aux actes de terrorisme dans le septentrion et aux conflits intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs. Plusieurs autres sujets portant sur les défis qui se sont encore attendre dans le cadre du développement effectif et global de toutes les communes ont été également abordés lors de cette conférence.

Par Dieudonné AWELE – Nouvelles d’Afrique- beninsite.net

Dans la partie septentrionale du Bénin, les actes de terrorismes continuent de menacer sérieusement la quiétude et la sécurité des populations. Face à cette situation angoissante, le gouvernement du Président Patrice Talon a pris des mesures urgentes et efficaces pour pouvoir mettre un frein à la terreur que sèment ces hors-la-loi dans le nord du pays. Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale est une fois encore revenu, lors de cette deuxième conférence, sur les efforts déployés par l’Exécutif et invite tous les préfets, surtout ceux du septentrion à la vigilance et à rester constamment en communication avec les populations pour pouvoir faire face à toute éventuelle tentative d’acte de terrorisme. « Sur les questions de sécurité, qui interpellent au quotidien l’Administration territoriale, il faut relever que les actes de terrorisme perpétrés çà et là dans le septentrion sont de plus en plus maitrisés par nos vaillantes Forces de Sécurité et de Défense grâce aux efforts inlassables du Gouvernement » a-t-il fait remarquer

Au cours de ces assises, l’épineuse question de conflit entre éleveurs et agriculteurs était aussi au centre des débats. Le Ministre Raphaël Akotègnon a exhorté ses collaborateurs départementaux à jouer le rôle qui leur revient pour que les deux communautés (éleveurs et agriculteurs) puissent cohabiter dans la paix. « À cet effet, il s’avère indispensable de faire respecter les mesures prises par le Gouvernement pour la sédentarisation des éleveurs » a t-il recommandé

Le Ministre et ses préfets se sont également penchés sur les thématiques relatives entre autres: à la mise en œuvre de la Réforme structurelle du secteur de la décentralisation, la planification du développement local à travers l’élaboration de la quatrième génération du plan de développement communal, l’occupation illégales des espaces publics, l’intercommunalité et à la promotion de la coopération décentralisée. « Face aux mutations structurelles et conjoncturelles exogènes et endogènes induites par les exigences de la nouvelle gestion publique ces dernières années, l’Administration départementale est astreinte à un véritable changement de paradigme et de logique d’intervention pour mieux répondre aux besoins des populations en termes de performance dans la gestion du service public » a rappelé le Ministre Raphaël Akotègon aux préfets.