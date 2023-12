Bénin/Décentralisation Le ministre Raphaël Akotègnon justifie son projet de budget exercice 2024 devant les députés

Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) était dans la journée du 20 novembre 2023 à l’hémicycle pour défendre le projet du budget de son département ministériel pour le compte de l’année 2024. Devant la Représentation Nationale, Raphaël Akotègon a expliqué le bien fondé de sa prévision budgétaire avec les détails des dépenses à allouer à chaque secteur. Et tout ceci se résume à plus de 51 milliards de Fcfa.

Par Dieudonné AWELE

51 397 484 761 F Cfa. C’est le montant global du budget du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale. Contrairement à l’année 2023, l’actuel projet du budget pour le compte l’année 2024 a connu une baisse de 24,63%. Une baisse qui s’explique par plusieurs indicateurs suivant le Programme d’Action du Gouvernement et la mise en applications de certaines reformes. Selon le Ministre Raphaël Akotègnon, le financement des ressources intérieures du Pip a connu une réduction de 67,04%. Et ceci en raison de la suspension des travaux entrant dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment du ministère et des bâtiments des anciens locaux des préfectures. On note également que cette réduction se justifie par des exigences liées à la diminution des transferts du capital de 50,02% en raison des engagements pris par les partenaires techniques et financiers du secteur pour de compte de 2024.

Dans tous les cas, le ministre se montre rassurant par rapport aux prévisions et promesses faites par les partenaires au développement. Si certains partenaires ont déjà donné leur accord, les négociations se poursuivent avec d’autres.