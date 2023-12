Contrôle de fin d’année des denrées alimentaires: Moins d’irrégularités observées sur les marchés

Du 11 au 30 décembre sont déployées dans les marchés et lieux d’entreposage des produits agroalimentaires, des équipes de contrôle sous la direction de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa). Procédant, ce jeudi 14 décembre, au lancement officiel de l’opération, le directeur de l’Abssa en appelle à davantage de vigilance.

Vigilance ! C’est le maître mot en cette période de fin d’année où des commerçants véreux sont tentés d’améliorer leurs chiffres d’affaires au mépris de la santé des consommateurs. C’est pour éviter une telle situation préjudiciable à la vie des populations que l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa) de concert avec d’autres directions ou structures impliquées dans la chaîne de contrôle des normes et de la qualité des aliments, a déployé une mission conjointe pour des descentes inopinées sur les lieux de vente des produits et dans les magasins de distribution. « L’objectif recherché est la protection de la santé des consommateurs et la lutte contre la fraude alimentaire en cette période de fin d’année », a déclaré Epiphane Sètondji Hossou, directeur général de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Pour lui, le commerce des denrées alimentaires d’origine animale, halieutique et végétale est subordonné au respect des principes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments. Car la sécurité sanitaire des aliments est devenue, relève-t-il, un enjeu international à double objectif à savoir la protection de la santé publique et l’accès aux marchés des denrées alimentaires. Cependant, la période des fêtes qui constitue des moments de grande consommation des denrées alimentaires est devenue une occasion propice pour certains commerçants malintentionnés à la recherche de profit à tout prix, de déverser sur les marchés, des denrées alimentaires de qualité parfois douteuse. Fort heureusement, les actions de contrôle conjoint de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, et autres structures impliquées portent des fruits. En témoignent les premiers constats sur le terrain, avec l’opération déclenchée le 11 décembre et qui prendra fin le 30 prochain. « Pendant trois jours d’activité sur le terrain, où nous avons sillonné quelques quartiers du 5e arrondissement notamment la zone de Ganhi, Tokpa Hoho, la zone de l’homel, les établissements agroalimentaires qui ont été contrôlés, nos premières impressions sont globalement très bonnes. Cela témoigne de l’efficacité des interventions au fil des années, parce que nous avons commencé ces contrôles conjoints des produits alimentaires en période de grande consommation notamment en période de fêtes de fin d’année depuis 2017», a déclaré Constant Franck Akpovo, chef division contrôle des entrepôts et distribution directe à la direction de l’élevage. Il note une évolution, une meilleure prise de conscience des promoteurs. Car, au niveau des supermarchés et de quelques magasins parcourus, il y a moins d’irrégularités relevées, du point de vue des bonnes pratiques d’hygiène. « Nous n’avons pas encore assisté à des cas de produits dont la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale, ou la date limite d’utilisation optimale selon le fabricant, sont dépassées. Nous n’avons pas assisté à ces cas qui vont conduire à des saisies en respect de la loi 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires en ses articles 5 et 6. Pour le moment, les résultats sont satisfaisants ce qui témoigne du souci également de la part de ces promoteurs, de la santé des populations et de la qualité des produits mis sur le marché », a-t-il ajouté.

Par Arnaud DOUMANHOUN A/R BORGOU ALIBORI

La Nation