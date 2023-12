Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Olushegun Adjadi BAKARI, président du comité d’orientation et de supervision du Hadj 2024 a donné mardi 12 décembre 2023, le top…

Pèlerinage à la Mecque 3,5 million FCFA, le montant à débourser pour le voyage sur la terre sainte

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Olushegun Adjadi BAKARI, président du comité d’orientation et de supervision du Hadj 2024 a donné mardi 12 décembre 2023, le top des préparatifs de du Hadj 2024. C’était en présence du ministre de la santé, et son collègue de l’intérieur et de la sécurité publique

3,5 million de francs CFA, c’est ce montant qu’il faudra débourser par chaque pèlerin pour le voyage à la Mecque en 2024. Le ministre des affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI a présidé la cérémonie de lancement officiel des préparatifs mardi 12 décembre 2023. En présence des responsables et autres partenaires impliqués dans l’organisation de ce rendez-vous annuel, le chef de la diplomatie béninoise a réitéré la bonne foi du gouvernement, a honoré la communauté musulmane. Il a expliqué à l’occasion, les dispositions prises par le gouvernement pour faciliter le voyage aux pèlerins, et leur hébergement en Arabie Saoudite.

De l’exposé de l’autorité ministérielle, on retient que 2300 pèlerins seront autorisés pour le voyage à la Mecque. Chiffre en baisse par rapport à celui de l’année 2022, et qui permettra selon le ministre, de veiller au contrôle et d’assurer la sécurité des participants à ce voyage en terre sainte.

Au regard de l’engouement qui va s’observer, l’effectif pourrait être élargi, a ajouté Olushegun Adjadi BAKARI aux responsables de l’Union islamique du Bénin (UIB).

Cadnel ADEBAYO

Le Matin