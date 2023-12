Les Agences UBA de Zongo et de Patte d’oie ont été officiellement ouvertes au public ce jeudi 14 Septembre 2023. C’est à travers une cérémonie d’ouverture fort simple mais empreinte…

UBA BENIN DEVOILE SES AGENCES RENOVEES

Les Agences UBA de Zongo et de Patte d’oie ont été officiellement ouvertes au public ce jeudi 14 Septembre 2023. C’est à travers une cérémonie d’ouverture fort simple mais empreinte de solennité que le dévoilement s’est fait en présence des membres du conseil d’administration de la banque, des membres du comité de direction et de quelques clients invités pour la circonstance.

Officiellement ouvertes ! Les agences UBA de Zongo et de Patte d’oie l’ont été au détour de cette cérémonie. Logée dans l’immeuble jouxtant l’ancien bâtiment de la direction de Libercom, l’agence UBA Zongo est en effet la relocalisation de l’agence anciennement située au carrefour les « Trois banques».

C’est au Directeur du réseau d’agences qu’est revenu la responsabilité de présenter les caractéristiques des agences rénovées. De la présentation de Saturnin Agbikossi, l’Agence UBA Zongo s’offre aux clients dans un cadre agréable et sain pour faciliter le traitement des opérations pour les clients. La nouveauté ici reste l’agence VIP. Cadre discret, spacieux et convivial, cet espace VIP est réservé aux gros déposants et aux clients d’une certaine catégorie sélecte. « Tout est mis en œuvre pour vous sublimer parce que vous le mériter » a-t-il laissé entendre.

L’Agence rénovée de Patte d’oie pour sa part, a totalement fait peau neuve. Le public présent à cette cérémonie de dévoilement s’en est rendu compte avec émerveillement lors de la visite des locaux. Cette agence a non seulement amélioré son cadre mais renforcé son équipe pour une meilleure qualité de service. 6 caisses et 3 autres caisses dédiées aux gros déposants ; de quoi assurer avec célérité le service à la clientèle. Rénovée mais surtout renforcée par du personnel, l’Agence Patte d’oie se positionne majestueux avec une façade révélant fièrement les couleurs et les logos de la banque.

Le président du Conseil d’administration de UBA Bénin, M. Dorothée Gounon, dans son adresse, n’a pas tari de mots pour témoigner la gratitude de la banque aux clients pour leur confiance avant de les inviter à davantage faire confiance à UBA Bénin à travers ses 16 agences réparties sur l’étendue du territoire national.

Le Directeur général de UBA Bénin, M. Charles KONE, en homme fier de vivre ces événements, s’est dit heureux d’être témoin de cette révolution qu’opère la banque. Il a annoncé que l’agence de Zongo est à une phase de transition en attendant la construction du siège de UBA au Bénin dans les prochaines années. « Notre leitmotiv est de continuer à fournir un excellent service à tous point de vue à nos clients, et ce, à tous les points de contact. Notre constante quête est de vous offrir une meilleure expérience client » a indiqué M. Charles Koné, Directeur général de UBA Bénin.