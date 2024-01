Tony O. Elumelu consolide ses relations d’amitié et d’affaires avec le Bénin

Le président du conseil d’administration du Groupe UBA et du Groupe Transcorp était en visite au Bénin ce mercredi 3 janvier 2024. M. Tony O. Elumelu a effectué sa première visite de l’année en terre béninoise pour dire ses amitiés à un ami, le président de la république Patrice Talon et consolider les relations d’affaires que le Bénin entretien avec le Groupe Transcorp. Au détour de cette visite de 24heures, M. Elumelu a également exprimé de vive voix sa gratitude aux clients et à l’ensemble des parties prenantes de la banque UBA BENIN pour leur accompagnement et leur soutien…

Visite à la Fondation Claudine Talon, Entretien avec le chef de l’Etat en son domicile, échanges avec les membres du Conseil d’administration de UBA Bénin, …l’agenda de M. Tony O. Elumelu était chargé pour une visite de quelques heures à Cotonou. C’est fort de ses relations d’amitié avec le président de la république du Bénin, M. Patrice Talon, que le président du Conseil d’administration du Groupe Transcorp a effectué cette visite pour consolider ces liens. Renforcer également les rapports d’affaires entre le Bénin et Transcorp Group.

En effet, Transcorp Group est un des partenaires privilégiés du Bénin dans le domaine de l’énergie électrique. Le groupe génère et fournit de l’énergie électrique au Bénin.

Devant la presse, M. Elumelu n’a pas caché ses rapports privilégiés avec la Fondation Claudine Talon en la félicitant pour ses efforts notables au profit des couches défavorisées.

Tony O. Elumelu avec les membres du Conseil d’administration de UBA Bénin

Le président du Conseil d’administration du Groupe UBA s’est aussi félicité des bonds qualitatifs qu’entreprend la filiale du Bénin. « Nous avons accru nos revenus de 28% l’an dernier et nous comptons faire davantage cette année. Le président de la république s’est réjoui de l’accompagnement de la banque au programme d’action du gouvernement mais nous a encouragé à faire encore plus » a indiqué M. Elumelu. Tout en félicitant les clients pour la confiance et le soutien à la banque, les membres du conseil d’administration et la Direction générale de UBA Bénin pour les performances réalisées, l’hôte de UBA Bénin a annoncé de belles perspectives pour la banque. « Nous voulons faire de UBA la banque de tous les béninois. C’est une question de temps et nous y travaillons pour y arriver » a promis le PCA du Groupe bancaire UBA. M. Tony Elumelu va ensuite annoncer la création prochaine d’un siège au Bénin de la filiale du Groupe UBA.

Dans son adresse aux médias, l’homme est revenu sur les acquis de la Fondation Tony Elumelu au Bénin. Le Bénin s’est illustré en effet au rang de premier pays en Afrique à avoir fourni beaucoup de bénéficiaires du programme TEF avec près d’un millier de jeunes ayant déjà bénéficié des avantages dudit programme. A ce sujet, il n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’agence gouvernemental Sèmè-City, véritable cheville ouvrière de cette remarquable performance. « Nous sommes sidérés par le magnifique travail qui s’y fait en faveur des jeunes. Voilà entre autres pourquoi je suis venu dire ma reconnaissance au président de la République pour son leadership en faveur des jeunes du Bénin. Il y a d’énormes opportunités pour les jeunes dans ce pays » a déclaré M. Elumelu.

De Cotonou, le président de la Fondation Tony Elumelu a adressé un message aux entrepreneurs africains. « Soyez laborieux, disciplinés et épargnez pour de meilleurs lendemains. Chez nous à TEF, votre succès est notre succès… Le succès de l’Afrique réside entre vos mains en tant que jeunes entrepreneurs » a-t-il exhorté.