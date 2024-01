Prédictions du Tofâ 2024 : Le « boconon » est un député Up-R…

Depuis toujours, la politisation du Tofâ a été la crainte majeure. D’édition en édition, le problème de l’indépendance du rituel et de ses acteurs par rapport aux pouvoirs publics revient sur le tapis. Pour beaucoup, de cela dépend la crédibilité du Tofâ et des prédictions faites. Alors qu’on s’attendait à ce que les acteurs du Tofâ fassent l’effort de montrer une certaine indépendance, c’est un pire scénario qui a été observé, mercredi 10 janvier 2024.

Le Tofâ n’est plus consulté avant l’entrée dans la nouvelle année, comme auparavant. Il a été décidé que la consultation soit faite le jour de la fête du Vodun, le 10 janvier. Elle a été faite en présence du chef de l’Etat et de son épouse. Le porte-parole des prêtres Fâ, à qui il est revenu l’honneur d’annoncer les prédictions pour la nouvelle année, est un député de l’Union progressiste le Renouveau, l’un des partis siamois se réclamant du chef de l’Etat. Mieux, il a été ministre des Enseignements secondaires, Technique et de la Formation professionnelle dans le gouvernement Talon.

Au terme de la consultation c’est “Sa Aklan” qui est le principal signe de l’année 2024. Selon une interprétation sommaire de ce signe, faite par le porte-parole des prêtres Fâ, le professeur Mahougnon Kakpo, le Fâ indique que “rien n’attaque un enfant unique devant sa mère”. Il renseigne que le chef de l’État se bat pour défendre les intérêts du pays. Le Fâ dit que le Chef de l’État est de bonne foi et que si jamais cette bonne foi le quittait, cela ne serait pas bien pour le pays. Le Fâ fait savoir que le bonheur pour le pays c’est l’énergie aquatique (Dan). Les difficultés vont bientôt se transformer en opportunités pour le bonheur du pays.

Le Fâ dit que lors des rituels généraux pour le Vodun dans le pays la présence du président sur les lieux est signe qu’il reçoit ainsi les effets positifs que les vodoun apportent. Le Fâ avertit contre l’hypocrisie au sein de l’entourage présidentiel. Il a recommandé de ne pas être en compagnie de ceux qui conspirent et font double jeu avec le président. De tels comportements seront démasqués. Le chef de l’Etat doit prendre soin de son épouse, c’est en veillant sur sa vie familiale qu’il trouvera la paix et le bonheur.

Pour beaucoup, on ne pouvait s’attendre à autre chose quand le « boconon » est un député Up-R, ancien ministre de Talon qui rend les conclusions d’une consultation faite devant le chef de l’Etat. Le discours ressemble à celui politique. On annonce le bonheur pour le peuple dans un futur proche. Depuis 2016, c’est cela on a entendu. Ce bonheur qui devient un mirage chaque fois qu’on s’y approche. La consultation est faite pour le peuple ou pour le chef de l’Etat ? A en croire le porte-parole tout ou presque tout sera beau en 2024. Mais le signe « Sa Aklan » ne prévoit-il que du bonheur ? Sur place, d’autres « boconon » se sont prêtés aussi à l’exercice.

Selon le prête du Fâ Thierry Hessou, le collège de « boconon » commis par le comité d’organisation des vodoun Days n’a pas dit toute la vérité au chef de l’Etat au sujet du signe dévoilé. A ses dires, il faut se prémunir sinon il y aura beaucoup de morts cette année. Les chercheurs de femme d’autrui doivent faire beaucoup attention. Il faut se garder de chercher la femme d’autrui, sont entre autres malheurs qui guettent les béninois.

Et comme pour conforter ses propos, déjà dans la journée d’hier, jeudi 11 janvier 2024, un grave accident de circulation a été annoncé à Akassato et aurait fait plusieurs morts et des blessés. Mais l’interprète, dans son message, n’a vu que des opportunités pour 2024 et conseille de prendre soin de la femme. Dans la foulée, on apprend que les femmes parlementaires sont allées remercier le chef de l’Etat pour la discrimination positive, qui a permis d’obtenir 29 femmes au Parlement, et demandent à Patrice Talon d’aller maintenant à 30% de femmes au Parlement comme dans les mairies. A quoi doit-on s’attendre les jours à venir et quels crédits accorder aux propos de l’interprète du Fâ, étant donné sa couleur politique?

M.M