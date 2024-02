Diplomatie: Jose B ZAU présente ses lettres d’accréditation au Chef de l’Etat

L’Ambassadeur de la République d’Angola près la République du Bénin, avec résidence à Abuja au Nigéria, Son Excellence José Bamóquina ZAU, présente ce jeudi 29 février 2024, au Palais de la Marina à Cotonou, les lettres de créances qui lui permettent d’exercer en République du Bénin.

Les lettres de créances seront reçues par Son Excellence Patrice TALON, Président de la République du Bénin, comme instrument juridique qui normalise son mandat après sa nomination le 7 mars 2023 par Son Excellence João Manuel Gonçalves LOURENÇO, Président de la République d’Angola.

Le défi de Son Excellence José Bamóquina ZAU est de relancer les relations diplomatiques et la coopération économique entre les deux États soulignant la nécessité d’une plus grande présence angolaise au Bénin et vice versa.

L’Ambassadeur José Bamóquina ZAU présentera au Président Patrice TALON les lignes de force qui guideront son travail diplomatique avec la projection des réunions de la Commission mixte Angola-Bénin pour mettre à jour le cadre général des accords de coopération bilatérale.

Ce mercredi 28 février 2024, José Bamóquina ZAU présentera ses lettres figurées au Ministre des Affaires Étrangères du Bénin Son Excellence Oloushegun BAKARY ADJADI.

JURISTE ET ENSEIGNANT

Le nouvel Ambassadeur d’Angola en République du Bénin est titulaire d’une licence en droit juridico-politique-économique et d’une maîtrise en droit privé.

Il a été Vice-ministre de l’Intérieur et des Services pénitentiaires et Secrétaire d’État aux Services pénitentiaires de la République d’Angola.

En tant qu’enseignant, il a enseigné les matières d’introduction à l’étude du droit à l’Institut supérieur des sciences policières et criminelles d’Angola, ainsi que les sciences politiques et le droit constitutionnel et pénal à la Faculté de droit de l’Université Agostinho NETO, Centre Cabinda. .

En 2017, il a été élu député à l’Assemblée nationale par le Cercle national du MPLA à la IVe législature, son mandat étant suspendu pour avoir rejoint le gouvernement.

Il termine son cycle gouvernemental en 2022 au poste de Secrétaire d’État à l’Intérieur.

