UBA S’ENGAGE A STIMULER L’EXPANSION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE PAR LE BIAIS DE SOUTIENS STRATEGIQUES AUX SECTEURS MINIER ET PETROLIER

Le Groupe bancaire United Bank for Africa (UBA), a réaffirmé son engagement inébranlable à stimuler la croissance économique à travers le continent grâce à des politiques ciblées visant à maximiser les avantages tirés des secteurs minier et pétrolier lors du forum des mines et du pétrole de la CEDEAO (ECOMOF 2024) tenu à Cotonou.

À cette fin, la banque est prête à collaborer avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour mettre en œuvre des initiatives stratégiques qui non seulement attireront les investissements, mais favoriseront également le développement durable dans les secteurs minier et pétrolier.

La Directrice Afrique du Groupe UBA, Abiola Bawuah,

Mme Damtien L. Tchintchibidja (Vice-présidente de la Commission CEDEAO), Mr Samou SEÏDOU ADAMBI (Ministre de l’Eau, des Mines et de l’Energie du Bénin), Mme Abiola BAWUAH (Directrice Afrique du Groupe UBA), Charles KONE (Directeur Général de UBA Bénin) et Mr Malam SAMBU (Ministre des Ressources Naturelles de la Guinée Bissau)

qui s’exprimait lors du 4e Forum minier et pétrolier de la CEDEAO (ECOMOF 2024), a déclaré que la banque reconnaît le rôle central des secteurs minier et pétrolier dans le façonnement du paysage économique des nations africaines, et se positionne stratégiquement pour être à l’avant-garde de cette transformation.

« À UBA, nous reconnaissons le rôle central que les secteurs minier et pétrolier jouent dans le façonnement du paysage économique des États membres de la CEDEAO et, par conséquent, cette conférence ECOMOF 2024 nous a fourni une plate-forme stratégique pour réaffirmer notre engagement à favoriser la croissance économique dans la région », a-t-elle noté.

Selon elle, en formulant et en préconisant des politiques favorables aux investisseurs de la part des États souverains et en bénéficiant de l’intermédiation financière et du soutien de la banque UBA, le secteur minier sera catalysé et transformé en piliers économiques solides contribuant de manière substantielle aux produits intérieurs bruts du pays.

« Nous pensons qu’à travers des efforts de collaboration et des stratégies financières saines, nous pouvons propulser les industries minières et pétrolières vers un développement durable, en libérant leur plein potentiel au profit de toute la région », a-t-elle ajouté.

La conférence ECOMOF 2024, dont le thème est « Ressources et technologies géo-extractives : Mettre en commun les stratégies pour créer de la valeur ajoutée en Afrique de l’Ouest », a rassemblé un grand nombre d’acteurs clés et de parties prenantes des secteurs minier et pétrolier qui se sont réunis pour réfléchir à la nécessité de transformer les secteurs minier et pétrolier en piliers économiques en formulant des politiques attrayantes pour les investisseurs, ce qui est essentiel pour la contribution substantielle de ces secteurs au développement des États membres de la CEDEAO.

En tant qu’institution financière africaine de premier plan, présente dans 20 pays africains, UBA a toujours joué un rôle crucial dans la promotion d’un tel discours sur la croissance économique et le soutien aux grands projets de développement du continent.

Ebele Ogbue, Directeur de la banque des entreprises et de l’énergie à UBA, qui était également membre du panel lors de la session, a souligné le rôle essentiel des compagnies pétrolières et gazières nationales dans le développement de la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière.

Il a également souligné que le groupe UBA reste déterminé à fournir des solutions financières stratégiques qui permettent aux compagnies pétrolières et gazières nationales de naviguer dans les complexités de l’industrie et de favoriser le développement durable.

Grâce à sa participation active à des projets de développement continentaux majeurs et à sa forte présence dans toute l’Afrique, UBA se positionne comme l’institution financière de choix pour l’événement. L’engagement de la banque en faveur de la croissance de l’industrie minière et pétrolière dans la sous-région n’est pas seulement évident dans son soutien à l’ECOMOF, mais reflète également son dévouement au développement économique global de l’Afrique.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde.

Présente dans 20 pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.