Sécurité transfrontalière et lutte contre les trafics illicites: Les douanes béninoises renforcées

Le Bénin intègre cette année le Projet de sécurité pour l’Afrique de l’Ouest. Un coup de pouce à l’administration douanière qui peut, à travers cette initiative de l’Organisation mondiale des douanes (Omd), s’outiller pour une lutte plus accrue contre certains trafics dont le commerce d’armes à feu et d’explosifs. Cotonou a été choisie pour abriter le lancement officiel de la deuxième phase du projet, mardi 27 février.

Le Projet de sécurité pour l’Afrique occidentale (Psao) est conduit sous l’égide de l’Organisation mondiale des douanes (Omd) avec l’appui financier du ministère allemand des Affaires étrangères. Après une première phase débutée en 2018 et conduite avec succès au profit des pays comme la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo ; le Bénin et le Nigéria intègrent la deuxième phase dont le lancement officiel a eu pour cadre la direction générale des douanes à Cotonou.

Le projet met un point d’honneur au renforcement de capacités des administrations douanières dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre le commerce illicite d’armes à feu, d’explosifs et d’autres précurseurs chimiques et composants d’engins explosifs improvisés. Ces objectifs n’éloignent pas les administrations bénéficiaires des missions connues de la douane, notamment la mobilisation des recettes au profit de l’Etat. Sur ce chantier, le Bénin fait d’ailleurs figure de modèle inspirant pour avoir déjà, depuis quelques années, inscrit au cahier des charges des agents des douanes, la lutte contre la fraude et tous autres trafics illicites et la surveillance du territoire.

Le lieutenant-colonel Gildas Sehlin, point de contact national du projet, salue l’avènement du projet qui, selon lui, s’inscrit dans la mission des hommes de saint Mathieu et leur donne l’opportunité de mieux explorer des aspects parfois méconnus ou souvent banalisés de leur travail. Pourtant, relève-t-il, les contraintes et défis actuels de la sous-région imposent de changer de fusil d’épaule. Terry Wall, chef du projet, rappelle pour sa part que l’ambition de l’Omd, c’est de voir les services et agents des douanes plus aguerris pour mieux répondre de leur mission. C’est pourquoi, souligne-t-il, le renforcement des capacités occupe une place de choix dans le dispositif du projet. Cette option plait bien au premier secrétaire de l’ambassade d’Allemagne au Bénin. Oliver Jungel rappelle la forte implication et contribution du ministère des Affaires étrangères de son pays, puis invite les agents des douanes à se faire les porte-étendards de la lutte contre l’extrémisme violent et ses corollaires. Parvenir à éliminer les trafics illicites notamment aux portes des frontières parfois difficiles à cerner, c’est un challenge que les douanes peuvent relever et le Psao les y aidera, promet-il.

Accompagner les administrations douanières

L’intégration du Bénin au projet fait suite à une sollicitation du ministre d’Etat Romuald Wadagni précise la directrice générale des Douanes, Adidjatou Hassan Zanouvi, heureuse de cette initiative. Le Psao est également destiné à accompagner des administrations douanières de la sous-région ouest-africaine dont le Bénin dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre de nombreux trafics et le commerce illicite. « Cette initiative vient à point nommé, dans un contexte sécuritaire assez instable, à l’échelle de toute la sous-région ouest-africaine en proie à des velléités djihadistes », relève-t-elle. Si les douanes béninoises ont, pendant longtemps, concentré leurs actions sur le recouvrement des recettes et les questions économiques, il faut reconnaître que grâce à la prise de conscience des questions sécuritaires et à un engagement des autorités du pays ; la mission de sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes ainsi que la lutte contre le terrorisme font désormais partie des priorités, poursuit-elle.

A ce titre, des unités spéciales ont été constituées, consacrées à la surveillance du territoire, à la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée et aux opérations de lutte contre la fraude aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, indique la directrice générale. Sauf que le développement accéléré du commerce international et le défi sécuritaire imposent à toutes les douanes du monde d’améliorer leurs procédures pour faciliter la circulation des personnes et des biens, tout en contrôlant mieux. Toutes ces initiatives de l’Omd qui permettent aux douanes béninoises de réaliser leur mission avec plus d’efficacité en assurant la célérité dans les échanges internationaux tout en garantissant la sécurité requise sont appréciées, selon Adidjatou Hassan Zanouvi.

Plus spécifiquement, note-t-elle, le Psao permettra de renforcer les capacités des agents et des unités opérationnelles dans le contrôle de la contrebande des marchandises illicites notamment des armes légères et des précurseurs et matériels connexes entrant dans la composition des engins explosifs improvisés. «Les modes de dissimulation, les techniques modernes de recherche, de ciblage et d’examen efficace des conteneurs et du fret, tirées des meilleures pratiques internationales, seront aussi partagés avec un accent sur la surveillance des frontières fragiles par la technologie satellitaire », ajoute-t-elle. Le renforcement de capacités se fera à travers plusieurs sessions de formation sous l’égide d’experts nationaux et régionaux.

Josué F. MEHOUENOU

La Nation