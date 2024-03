15 Août, avènement de la Tnt : Le Décodeur accessible partout à 5000f

Du 1er avril au 15 août 2024, le Bénin enclenche le processus d’extinction de la télévision analogique. Afin de faciliter l’accès à la Télévision numérique terrestre (Tnt) à tous les béninois, le gouvernement a pris des mesures pour rendre le décodeur accessible à tous. L’annonce a été faite lors d’un point de presse, vendredi 8 mars 2024, au Ministère du numérique et de la digitalisation.

De 18 000f, le décodeur et les accessoires pour capter la Télévision numérique terrestre (Tnt) passent à 5000 FCFA. C’est la décision prise au Conseil des ministres, le mercredi 06 mars 2024. Aux dires de la Directrice générale de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion (Sbir), Patricia Codjia, à partir du 15 août 2024, il n’aura plus de télévision analogique au Bénin. Le processus d’extinction commence à partir du 1er avril. Il serait fait par zone jusqu’au 15 août où le signal va disparaitre totalement. Pour recevoir désormais le signal de la Tnt, il suffira d’acheter le décodeur Tnt et les accessoires au prix de 5000f et les adapter à son téléviseur. Pas besoin d’acheter une nouvelle télévision. Dans un premier temps, le gouvernement avait fixé le prix du décodeur à 18 000f. Mais face au peu d’engouement des béninois, alors que le délai donné par l’Union internationale de télévision (Uit) pour l’avènement de la Tnt tire à sa fin, le gouvernement a donc décidé de subventionner le décodeur et l’a rendu accessible pour tous les béninois. Un lot important de décodeurs a été acquis et se vend dans les mairies.

Avantages de la Tnt

Pour la Dg/Sbir, Patricia Codjia, la Tnt c’est la télévision avec beaucoup d’amélioration, qualité d’image, qualité de son. En plus, la diffusion des fréquences est optimisée. Avec la télévision analogique, c’était une fréquence, une chaîne. Mais avec la Tnt, on peut avoir une vingtaine de chaînes sur une fréquence. En plus des chaînes locales de télévision, 4 chaînes étrangères sont disponibles sur la Tnt.

Les béninois sont donc priés de se rendre dans les mairies afin d’acheter leur kit à 5000f pour continuer à regarder la télévision après le 15 août 2024.

B.H