La Harvard Business School Lance une Étude de Cas de la Fondation Tony Elumelu

À l’heure où l’Afrique suscite un regain d’intérêt géopolitique et où les modèles traditionnels de financement du développement sont de plus en plus remis en question, la Harvard Business School publie aujourd’hui une étude de cas examinant le rôle et l’impact de la Fondation Tony Elumelu (TEF) (https://www.TonyElumeluFoundation.org) et son approche unique pour catalyser l’entrepreneuriat en Afrique.

La Fondation, le principal bailleur de fonds des jeunes entrepreneurs en Afrique, a été la pionnière d’une approche innovante pour l’amorçage, l’autonomisation et la mise en réseau des jeunes entrepreneurs à travers l’Afrique. S’inspirant directement du parcours entrepreneurial de Tony Elumelu, qui reconnaît que la chance et le hasard ont joué un rôle important dans son succès, la Fondation démocratise la chance, répand les opportunités, dans une approche indépendante du secteur, et a développé une infrastructure sur mesure qui atteint tous les pays d’Afrique. La Fondation est une expression directe de la philosophie d’Africapitalisme d’Elumelu, selon laquelle le secteur privé doit jouer un rôle central dans le développement de l’Afrique et que l’investissement doit rechercher des rendements sociaux et économiques.

L’étude de cas, la première du genre axée sur la philanthropie africaine, a été lancée aujourd’hui, jeudi 29 février 2024, devant une classe d’étudiants diplômés de la Harvard Business School et a exploré les approches uniques et les initiatives transformatrices de la Fondation, montrant comment la philanthropie stratégique offerte par TEF entraîne des changements positifs et élève les pays et les communautés.

L’étude de cas reconnaît les défis auxquels la Fondation est confrontée et les réponses qu’elle a apportées à l’élaboration de sa mission depuis sa création en 2010. Le bilan est impressionnant, avec plus de 20 000 entrepreneurs financés, plus d’un million connectés numériquement et le développement d’une capacité d’évaluation d’impact. TEF a déboursé plus de 100 millions de dollars, atteignant tous les pays africains. La Fondation développe de plus en plus une approche basée sur le partenariat, en travaillant avec des institutions telles que l’UE, les agences américaines, le PNUD, le CICR, la Fondation Ikea et d’autres pour développer des programmes sur mesure axés sur les états fragiles, les femmes entrepreneures et les initiatives de durabilité.

Tony Elumelu, qui s’est exprimé à Harvard, a déclaré : « Le TEF crée de l’espoir et des opportunités économiques pour les entrepreneurs africains. Nous savons que l’entrepreneuriat est la solution au chômage et à la précarité des jeunes. Grâce à l’intervention de la Fondation, nous transformons nos jeunes, nous leur donnons de l’espoir. Collectivement, nous pouvons tous résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés sur le continent.

C’est merveilleux d’avoir eu l’occasion de travailler avec HBS, de mettre en lumière nos réussites, de reconnaître les défis auxquels nous avons parfois été confrontés et de donner l’occasion de partager notre expérience, au profit des autres.

La session de la Harvard Business School a été l’occasion d’engager une discussion constructive sur le rôle de la philanthropie dans la formation d’économies durables et inclusives. Alors que le monde est aux prises avec des défis complexes liés à la démographie, au climat et à la durabilité, le modèle de la Fondation Tony Elumelu offre un modèle fascinant de la façon dont la philanthropie stratégique peut être une force motrice pour un changement positif.