13es Jeux africains, Accra 2023 : Les Guépards handballeurs échouent à la porte de la finale

L’aventure aura été belle pour les Guépards handballeurs à ces 13es Jeux Africains, Accra 2023. Après un brillant parcours en phase de groupes avec une défaite et deux victoires, le Bénin tombe à la porte de la finale. Ce mercredi, 20 mars 2024, face à l’Egypte, l’une des équipes favorites des Jeux (en handball), les Guépards handballeurs n’ont pas pu créer la surprise, 38-27.

Opposés aux Pharaons d’Egypte, les poulains du coach Aimé Sebio n’ont pas pu créer l’exploit attendu. Engagés et volontaires, ils s’inclinent malheureusement face aux champions d’Afrique. Dans un match où ils ont tout donné jusqu’au bout, les Guépards perdent sur le score de 38-27. Ils quittent donc la compétition les armes à la main mais auront l’occasion de sauver leur compétition à la petite finale. Une belle occasion pour terminer la compétition avec la médaille de bronze en cas de succès. «(…) Nous allons jouer jusqu’au bout (…).», avait fait savoir le sélectionneur national des Guépards handballeurs, Aimé Sebio. Et, c’est maintenant de prouver que le championnat professionnel du Bénin est en net progression. Et terminer sur le podium donnera du poids à ce qui se fait de mieux au Bénin et surtout la politique de développement empruntée par la Fédération béninoise de handball (Fbhb) depuis l’arrivée du président Sidikou Karimou et son équipe.

Rappel du parcours des Guépards handballeurs…

Suite à sa défaite d’entrée face à la Rd Congo 31-37 (17-15), les Guépards handballeurs ont vite réagi. Dans la foulée, ils ont battu le Kenya lors de leur deuxième sortie 27-25 pour se relancer parfaitement dans la compétition. Du coup, ils avaient besoin d’un succès systématique contre le pays hôte, le Ghana pour valider le ticket pour le carré d’as. Ce qui a été fait avec la manière devant le public ghanéen. Les poulains d’Aimé Sebio, totalement métamorphosés, sont venus à bout du pays hôte, 29-24. Malheureusement, face à la grosse Egypte en demi-finale, le Bénin tombe les armes à la main 38-27 mais est condamné à finir en beauté ces jeux lors du match de la troisième place.

A.F.S. (DirCom/Fbhb)