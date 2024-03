Les travailleurs réunis au sein du Syndicat national des travailleurs du Ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi (Synatra-Mpmepe), ont tenu un sit-in ce lundi…

Cri de détresse du personnel du Mpmepe : Le social s’étiole

Les travailleurs réunis au sein du Syndicat national des travailleurs du Ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi (Synatra-Mpmepe), ont tenu un sit-in ce lundi 26 mars 2024. Dans une motion lue par le Représentant du personnel, Félicité Comlanvi Savi et reçue par le Directeur de cabinet Koladé Okoudjou, au nom du Ministre Modeste Kérékou, ils dénoncent l’amenuisement progressif de leurs conditions de travail.

C’est dans une ambiance électrique que les travailleurs réunis au sein du Syndicat national des travailleurs du Ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi ont exprimé leur désarroi face à l’amenuisement de leurs conditions de travail. Habillés en rouge avec des banderoles rouges au front, ils ont su trouver les moyens adéquats pour faire entendre leur cri de détresse. Ils réclament entre autres, le paiement immédiat au personnel du Mpmepe, la dotation en carburant au titre du premier trimestre 2024 suivant les notes de services prises par les différents responsables de leurs structures ; la satisfaction de toutes leurs revendications restées sans suite depuis 2017 ; la consultation pour avis du syndicat sur toutes les questions touchant les intérêts des agents du ministère ; la réponse à la lettre d’audience adressée à l’Autorité par le syndicat.

En effet selon la motion de protestation, le 12 mars 2024, dans une note circulaire, il été mis fin à la dotation des agents du ministère en carburant. Et à la grande surprise desdits agents, le ministre a procédé à la mise en application de la mesure, dès le 13 mars 2024.Ce qui leur fait dire que le ministre est« dans le secret des dieux »,malgré ses explications tendant à le dédouaner. Les agents fondent leur appréhension sur le retard dans l’achat du carburant, ce qui serait fait à dessein, et le fait que le ministre aurait martelé que la note concernait le personnel, ce que les recherches ont permis de démentir. Ainsi tout en reconnaissant la sensibilité du ministre face à leurs problèmes surtout au début du magistère, le syndicat constate tout de même la dégradation progressive du social tant prôné par le ministre.« Nous constatons qu’au fur et à mesure que le temps s’écoule, le social longtemps prôné s’étiole », ont-ils déclaré. Ils n’en veulent pour exemples que la suppression progressive depuis janvier 2017, de leurs avantages, passant du Mtfpas au Mpmepe et les promesses d’une intercession pour le rétablissement de leurs primes du Mejpme perçues jusqu’en Décembre 2016, à l’avènement de la Rupture. Cependant, selon le représentant du personnel, en dépit de la non satisfaction de cette revendication figurant sur leur plateforme, ils réitèrent toujours leur confiance en l’administration.

Mise en garde

Le syndicat met en garde contre toute hésitation ou tout effort de justification « fallacieuse » pour retarder la mise à disposition des dotations au personnel, ce qui sera considéré d’une part comme une complicité avec le Dncf et d’autre part comme une volonté de (provocation) à l’endroit des agents du Mpmepe. Le Synatra–Mpmepe, au même titre que les organisations syndicales éprises de paix et justice sociale entend faire échec à toute initiative de paupérisation des travailleurs.

Th.A.

Matin Libre