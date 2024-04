Concours national de dissertation (NEC 2023) : La Fondation UBA récompense les trois meilleurs

Les lauréats de la première édition du Concours national de dissertation (NEC 2023), initié par la Fondation UBA, ont été récompensés ce vendredi, 29 mars 2024 à la faveur d’une cérémonie qui s’est déroulée à Blue Zone à Cotonou. Les trois meilleurs candidats ont été distingués…

Officiellement lancée jeudi, 28 décembre 2023 dans les locaux de la Direction générale de UBA-Bénin à Cotonou, la première édition du Concours national de dissertation (NEC 2023) a connu son épilogue. Initié par la Fondation UBA, le présent concours s’inscrit dans une dynamique de promotion de la culture de la lecture au Bénin. A l’issue de l’ultime phase de composition et la sélection des douze finalistes, les trois meilleurs candidats ont été récompensés. Le premier prix a été décerné à Merveille Dossou du Prytanée militaire de Bembèrèkè tandis que son camarade Kaligora Akala du même Prytanée militaire enlève le deuxième prix devant Urielle Djomaki, troisième et élève au Complexe privé « Les palmiers ». Le premier empoche une somme de 500.000Fcfa alors qu’un chèque de 300.000 a été remis au deuxième.

La troisième s’est vu gratifier d’un chèque de 200.000Fcfa. Les trois premiers ont également reçu plusieurs autres lots en nature ainsi que les autres finalistes. Notons qu’un trophée a été remis au meilleur candidat, Merveille Dossou. Pour le Directeur de la communication et marketing UBA-Bénin, Didier Sourou, le concours a été initié par la Fondation dans l’optique de contribuer à la promotion de l’excellence en milieu scolaire, améliorer le savoir des apprenants et renforcer la culture générale. Ainsi, plus de 1000 copies ont été recueillies sur toute l’étendue du territoire national dont 687 copies validées. Notons que le plus fort taux de participation a été enregistré dans la partie septentrionale. Il a, par ailleurs, fait savoir que la plupart des candidats finalistes n’ont pas démérité au regard des notes obtenues à l’issue de la composition.

Des 12 finalistes retenus, on y retrouve sept (07) filles et trois élèves du Prytanée militaire de Bembèrèkè. « L’éducation est la base de développement de toute nation » a reconnu le Directeur de UBA-Bénin, Charles Koné. A l’en croire, l’initiative vise à redonner le goût de la lecture, de la culture générale aux apprenants. Prenant la parole, le représentant du ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, a salué l’initiative qui prône l’excellence en milieu scolaire. Tout en témoignant sa gratitude à la Fondation UBA pour cet élan d’accompagnement du système béninois, il plaide pour la pérennisation de l’initiative.

Notons que le concours est ouvert aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire, soit de la classe de 2nde en Terminale. «‘’Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie’’. Que pensez-vous de cette assertion ? » Tel est le sujet de la première édition du Concours national de dissertation, organisé par la Fondation UBA au Bénin.

Trois meilleurs candidats du NEC 2023

1er- DOSSOU Codjo Merveille – Prytanée Militaire de Bembèrèkè

2ème- AKALA kaligora J. – Prytanée Militaire de Bembèrèkè

3ème- DJOMAKI Urielle S. F. – CP Les Palmiers

Matin Libre