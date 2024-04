Coopération en matière constitutionnelle: Dorothé Sossa reçoit son homologue malgache

A l’invitation de la Cour constitutionnelle du Bénin, une délégation de la Haute cour constitutionnelle de Madagascar conduite par Noël-Son William, doyen des hauts conseillers, est à Cotonou pour une visite de travail et de renforcement de la coopération sur les questions juridiques et constitutionnelles. Ce mardi 2 avril, elle a été reçue en audience par l’ensemble des conseillers avec à leur tête, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Dorothé Sossa

« Nous sommes venus en réponse à une invitation de la Cour constitutionnelle du Bénin pour une visite d’échanges, de partage d’expériences et de pratiques entre les deux Cours constitutionnelles en vue d’un renforcement de capacités », a déclaré Noël-Son William, doyen des hauts conseillers de la Haute cour constitutionnelle de Madagascar, ce mardi, à sa sortie d’audience avec les conseillers de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cette visite de travail de trois jours permettra aux deux Cours constitutionnelles d’échanger sur les différentes pratiques et expériences en matière constitutionnelle, ainsi que sur les défis auxquels elles sont confrontées dans leurs pays respectifs. Ce sera également l’occasion pour la délégation malgache de s’enquérir des progrès de la Cour constitutionnelle du Bénin en matière de gestion du processus électoral. « Notre pays s’apprête à organiser les élections législatives dans deux mois, et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle est un acteur majeur dans le processus électoral. D’après la Constitution, c’est la Cour constitutionnelle qui statue sur les contentieux électoraux et proclame les résultats officiels des élections législatives et sénatoriales. C’est dans ce cadre que nous sommes venus ici pour un renforcement de capacités afin de nous enquérir des expériences de la Cour constitutionnelle du Bénin qui est une Cour constitutionnelle avancée », a fait savoir Noël-Son William.

…à son homologue du Bénin a porté sur les questions constitutionnelles au Bénin

Cette visite de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar à la Cour constitutionnelle du Bénin témoigne de l’importance de la coopération entre les deux instances constitutionnelles et de la volonté des deux hautes juridictions, de partager leurs expériences pour renforcer la démocratie et l’État de droit. Au terme de l’audience, la délégation a visité les locaux de la haute juridiction du Bénin notamment la salle des audiences publiques, la salle du dépôt des recours et bien d’autres entités.

La Nation