Déclassement du stade Mathieu Kérékou par la Caf : Quand le gouvernement tourne dos à ses responsabilités

Sujet toujours préoccupant, le déclassement du stade Mathieu Kérékou de Cotonou par la Confédération africaine de football (Caf). Il continue, en effet, de faire couler assez d’encre et de salive. Dans ce dossier, le silence apparent du gouvernement laisse planer le flou. L’on se demande à raison, ce que le gouvernement attend pour situer les responsabilités.

Depuis le mois de juillet 2023 que la Caf a saisi le Bénin afin d’attirer son attention sur le fait que des infractions ont été relevées en ce qui concerne le stade de Cotonou puis a soumis des demandes d’amélioration afin de s’y rendre au terme des travaux pour une inspection indépendante qui réévaluera la conformité du stade, plus rien. Si ce n’est ce retentissant « déclassement » qui s’en est suivi. Là-dessus, c’est un silence radio sur les tenants et aboutissants d’un scandale qui est en train de passer pour ne pas l’être. Et pourtant, 14 milliards de Fcfa ont été injectés, il y a, à peine deux ans, pour rénover un joyau apprécié des pays d’à côté qui empruntaient cette enceinte pour livrer des matchs de la Caf.

Mais deux ans après, ce joyau est déclassé par la même Caf pour hors normes. Comment en est-on arrivé là ? Que s’est-il passé entre 2021 et 2023 pour que le stade Mathieu Kérékou soit déclassé avec une masse d’imperfections qui montrent carrément l’amateurisme qui caractérise la gestion des stades au Bénin ? Même si la partie chinoise a contribué à la rénovation dudit stade à sa manière, le gouvernement béninois a aussi mis sa part. Ce qui suppose que l’argent du contribuable aura permis de finaliser la rénovation et que l’Etat béninois a un droit de regard sur la chose publique. Mais depuis le déclassement, force est de constater que le gouvernement béninois est resté totalement muet sur la situation. Même la sortie du porte-parole du gouvernement sur le sujet n’a rien apporté de potable quant aux responsabilités à situer.

Que cache-t-on au peuple sportif béninois ?

«(…) Vous ne pouvez pas dire que c’est parce qu’on n’a pas pris les experts. Moi, je n’ai pas le rapport. Je n’ai pas encore vu un rapport pour vous dire ce qui s’est passé. Mais, vous savez très bien que ce sont ceux qui ont fait le stade initialement qui sont revenus le traiter. C’est avec les Chinois que ça a été fait. Donc, si c’est des malfaçons, si c’est des incorrections, le cahier de charges de l’entreprise ou des entreprises qui est/sont intervenue(s) dira/diront où se situent les responsabilités. Et, c’est à partir de ce moment-là que les décisions subséquentes peuvent être prises. Donc, en attendant de voir ça, souffrons que ce qui doit être fait au moins dans l’immédiat soit fait pour que le stade soit remis aux normes. Pour le reste, tout ce qui dépend du gouvernement pour la remise aux normes du stade, ce sera fait. C’est en cours et ce sera fait. La Fédération pourra après, vous donner tous les détails possibles mais rassurez-vous, ce qui est de la responsabilité du gouvernement, ce sera assumé afin que, nous ayons le bonheur d’aller supporter nos Guépards plutôt que de devoir nous déplacer à l’étranger pour les supporter. (…) Vous voulez qu’on attrape quelqu’un maintenant ? C’est ça ? Identifiez la personne et on va la mettre… S’il y a un rapport reçu à la tête du gouvernement…

La Fédération dit qu’elle a saisi le ministère (des Sports). Je considère que le ministère des Sports va faire un rapport au chef d’Etat ou au gouvernement. Mais le plus important actuellement, je dis, c’est de faire en sorte que le stade retrouve son niveau d’habilitation pour que nos joueurs ne soient plus obligés d’aller jouer à l’étranger, les matchs pour lesquels ils reçoivent», a déclaré Léandre Wilfried Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, au détour d’une conférence de presse qu’il a animée dans les locaux de l’organe de presse «Bénin web TV», vendredi, 05 avril 2024.

A quand alors ce rapport ?

Ou doit-on encore mettre en place une commission pour des résultats incertains comme ce fut le cas lors du décès des supporters au stade Mathieu Kérékou ? Pourquoi tant de lenteur pour situer les responsabilités quand il s’agit du sport ? Pourquoi et qui protège-t-on ? Pourquoi ce silence volontaire du gouvernement béninois à dire au peuple sportif béninois ce qui s’est réellement passé pour qu’on en arrive là ? La Fédération béninoise de football et le ministère des Sports sont aussi interpelés. Il faut situer l’opinion publique.

