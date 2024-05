COMMUNIQUE DU CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION (CESAG) DE DAKAR AU TITRE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

Le Directeur Général du Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) porte à la connaissance des parents, tuteurs, professionnels, étudiants, et élèves que le CESAG, Institution Régionale, d’enseignement supérieur professionnel en gestion, de conseils et de recherche en sciences économiques et de gestion, renoue avec son prestigieux concours d’entrée en présentiel dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et dans d’autres pays francophones, lusophones et anglophones.

Cette année, le concours se déroulera en présentiel en deux (2) sessions distinctes, respectivement les 25 mai et 27 juillet 2024. Les épreuves auront lieu en présentiel dans les directions nationales de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dans les centres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et aux Centres dédiés dans les pays hors-UEMOA.

Nous sommes également ravis de vous informer qu’après un Iong processus de révision et de refonte des programmes de formation du CESAG, pour mieux les adapter aux besoins actuels du marché, les programmes existants ont été actualisés dans Ieur contenu et Ieur forme. Par ailleurs, l’offre de formation du CESAG s’est considérablement enrichie avec l’ouverture de nouveaux parcours en Licence, Master et MBA.

De plus, des dispositions idoines ont été prises pour faciliter la formation bimodale, le bilinguisme (anglais-français), l’engagement civique des étudiants, le développement du leadership, le renforcement de Ieurs capacités dans le domaine du numérique, de manière transversale dans tous les programmes de formation, figurant sur le tableau ci-dessous.

Pour la première session du 25 mai 2024, les inscriptions au concours d’entrée sont ouvertes jusqu’au 19 mai 2024 et se feront via la plateforme disponible sur le site du CESAG : www.cesag.sn