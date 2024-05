Énergie électrique : La SBEE annonce la mise à jour de compteurs à prépaiement

À travers un communiqué, la direction générale de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) annonce le démarrage du projet de mise à jour de compteurs à prépaiement.

Mise en œuvre du projet de mise à jour de compteurs à prépaiement de norme STS 1ère Edition vers la norme STS 2ème Edition. Selon le communiqué de la SBEE, il s’agit d’un projet International initié par la STS ASSOCIATION (Organisme de certification de la norme) qui vise à étendre la durée de validité des compteurs STS jusqu’en 2045.

« Il consistera pour les clients détenteurs de compteurs à prépaiement de norme STS 1 (compteurs à clavier numérique), d’y insérer deux codes spéciaux (appelés Token), que la SBEE mettra à leur disposition via les plateformes d’achat de crédits prépayés ou auprès des Centres Clientèle », informe la direction générale de la SBEE.

La mise à disposition des codes STS se fera par phase. La première phase sera lancée dans le Guichet de GANHI à Cotonou à partir du Lundi 29 Avril 2024. Les autres guichets de la SBEE seront progressivement pris en compte suivant un planning sera communiqué ultérieurement.

La deuxième phase, informe la SBEE, consistera à mettre à disposition les codes de mise à jour via les Vendeurs Tiers de la SBEE à savoir les réseaux GSM, la Plateforme e-Services et les Banques accrédités. « Ladite opération est totalement gratuite et n’impactera aucunement le fonctionnement des compteurs, ni la consommation des clients », rassure la SBEE.

A.A.A

24h au Bénin