En phase d’implémentation PEEMS éveille les apprenants de l’EPP Tohouè à un environnement durable

Le Programme d’Education à l’Ecocitoyenneté en Milieu Scolaire (PEEMS) mis en œuvre par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) en partenariat avec la Fondation ReBin suscite déjà le changement pour un environnement durable. C’est le constat fait, mardi 07 mai 2024, par des équipes du projet à l’Ecole Primaire Publique (EPP) Tohouè de Sèmè-Podji, l’un des cinquante établissements bénéficiaires du PEEMS.

Quatre semaines à peine d’ateliers ludiques et déjà des résultats qui militent pour la pérennisation ! « Le Programme d’Education à l’Ecocitoyenneté en Milieu Scolaire a changé beaucoup de choses dans notre école depuis leur arrivée en février (2024, Ndlr). Les enfants ont commencé à avoir des comportements sains. Ils essaient de mettre en pratique tout ce qu’on leur enseigne », se réjouit Yaovi Rodolphe Le Dieu Adogbagbe, Directeur du groupe B à l’EPP Tohouè.

Les apprenants de cette école de la commune de Sèmè-Podji suivent, en effet, des ateliers ludiques dans le cadre du PEEMS. L’un des ateliers du programme apprend aux écoliers à faire eux-mêmes le tri des déchets et leur recyclage.

« (…) Nous leur apprenons à faire le tri eux-mêmes ici (à l’école, Ndlr) avec les différents types de déchets qu’ils ont à leur portée. (…) Nous avons trois catégories de poubelles : les poubelles pour les déchets plastiques, les poubelles pour les déchets papier et les poubelles pour les autres déchets », explique Astrid Elsie Akpata, l’animatrice territoriale de la SGDS qui conduit l’atelier ce mardi 07 mai 2024 à l’EPP Tohouè.

L’enseignement sur le tri, le recyclage et la réutilisation ne se limite pas à ces trois catégories de déchets. D’autres ateliers tels le jeu de cartes et le tableau aimanté permettent aux apprenants de « classifier chaque type de déchet à la maison ».

Les écoliers sont outillés pour identifier le déchet selon la catégorie (métal-verre ; ordures ménagères ; papier-carton ; organique ; dangereux ; plastique).

Eveillés quant au temps de dégradation des déchets dans la nature, ces apprenants peuvent agir pour la préservation de l’environnement, selon les explications de Amida Sohou, l’assistante de gestion du PEEMS.

Le Programme d’Education à l’Ecocitoyenneté en Milieu Scolaire (PEEMS) apprend également aux écoliers à « valoriser leurs déchets organiques ». Ceci à travers leur utilisation dans le jardin-potager au sein même de l’école.

Les déchets organiques servent de compost aux plants du jardin.

« Ils (les apprenants, Ndlr) font maintenant la différence entre ce qu’on appelle déchets biodégradables et déchets non biodégradables.

Nous leur apprenons à planter plusieurs types de fruits et légumes au sein de leur jardin afin d’appréhender ce que c’est que la biodiversité », indique Harrison Kouhiko, Consultant en agro écologie et développement durable.

Les déchets alimentent également le bio digesteur de la cantine de l’école.

« En tant qu’une école à cantine, ils nous ont installé un biogaz pour faciliter la cuisson des repas chauds à midi pour nos apprenants. Nous n’aurons plus désormais de difficulté pour préparer nos repas à nos apprenants », confie le Directeur groupe B de l’EPP Tohouè.

Pérenniser le programme…

Le PEEMS a connu des « résultats spectaculaires » en seulement quatre semaines de mise en œuvre à l’EPP Tohouè. « On est déjà à 300 kg de papier collectés, à peu près à 2 bennes de 660 L de déchets collectés par la SGDS SA deux fois par semaine », explique Mark Giannelli, président de la Fondation ReBin pour le développement durable. .

« Les enfants ont vraiment pris l’écocitoyenneté à bras le corps et on voit qu’il y a un éveil qui va permettre à cette jeune génération de devenir les leaders et les innovateurs du monde plus durable de demain », se réjouit le président de la Fondation ReBin pour le développement durable.

Joignant sa voix à celle du représentant des bénéficiaires, il a plaidé pour inscrire le projet dans le programme d’éducation nationale.

« Nous remercions très sincèrement du tréfonds de nos cœurs en tant que porte-parole des élèves la SGDS et surtout la fondation Ruben qui après appel d’offres et sélection, notre école a été choisie parmi les 5 retenues pour le moment dans l’Ouémé. Nous leur disons merci pour les jeux que la Fondation ReBin a mis dans l’école pour que les enfants puissent continuer le travail », a souligné le Directeur groupe B de l’EPP Tohouè.

PEEMS, c’est 50 établissements scolaires sélectionnés dans les villes du Grand-Nokoué pour impacter 33.000 enfants environ. Le programme vise à susciter un changement de comportement chez les apprenants pour en faire des acteurs engagés à la préservation de la nature.

Marc MENSAH

24h au Bénin