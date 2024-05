75 ans d’existence du Groupe UBA : Des prouesses et innovations pour le développement économique de l’Afrique.

Dans le cadre des 75 d’existences du Groupe United Bank of Africa (UBA), l’équipe dirigeante de la Banque s’est entretenue avec les hommes des médias le lundi 20 mai 2024. Lors de cette conférence de presse diffusée en directe, les responsables de cette institution bancaire sont revenus sur l’historique de la Banque, les prouesses réalisées au cours de ces 75 ans d’existence et les défis qui se font encore attendre.

Par Dieudonné AWELE

Au Bénin, c’est dans les locaux de l’hôtel Casa-del-Cielo situé à Cotonou que les journalistes ont suivi en live cette conférence de presse du Groupe UBA donnée depuis Nigéria. Dans son allocution, le Directeur Général du Groupe UBA Olivier ALAWUBA a fait remarquer que UBA a une histoire. Une histoire aussi bien riche en expérience qu’en performance. Car, explique t-il, créé en 1949 British and French Bank Limited (BFB), qui deviendra plus tard UBA, a fait ses preuves en Afrique et aussi dans plusieurs autres continents. Suivant son exposée, Olivier ALAWUBA a salué l’esprit de créativité des géniteurs de UBA. Une aventure qui a fait naitre l’espoir en Afrique en matière de la création d’emploi, le financement des entreprises, l’accompagnement financier des projets publics et la croissance économique dans plusieurs secteurs d’activité. Pour les responsables du Groupe UBA ayant animé cette conférence de presse, le génie innovateur qui les anime fait que la Banque a connu une ascendante encourageante et la place aujourd’hui à l’échelle des meilleures institutions bancaires en Afrique et aussi dans d’autres continents.

Entre force et détermination

Le Groupe UBA se pointe aujourd’hui comme le leader des services financiers en Afrique. Et ceci grâce à ses services de qualité qu’il offre à sa clientèle. Un véritable catalyseur pour le développement économique africain, UBA intervient dans plusieurs domaines d’activité et apporte de la valeur ajoutée aux entrepreneurs et opérateurs économiques africains. Le financement des PME est au chapitre de ses engagements pour une Afrique économiquement forte. A en croire le DG Olivier ALAWUBA, UBA a aujourd’hui de gros moyens pour faire face aux défis qui se font encore attendre pour le développement effectif et global de l’Afrique et aussi pour l’éclosion des petites et moyennes entreposes. Pour ses75 ans d’existence, le groupe bancaire se fixe de nouveaux objectifs pour que ses multiples rêves pour l’émergence de l’Afrique se concrétisent dans les années à venir. Il est à noter que UBA a développé une technologie exceptionnelle pour ses opérations bancaires à travers des systèmes de digitalisation hors-pair. Plusieurs événements sont prévus pour la célébration de ses 75 ans.