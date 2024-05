Obtention de la licence D IHF : La formation lancée à la Maison du Handball

«La formation est l’essence de tout succès», a dit Arnaud Boti. Fort de cette citation, il a été procédé dimanche, 19 mai 2024, au lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l’obtention de la licence D IHF. La cérémonie d’ouverture, présidée par le président de la Fédération béninoise de handball (Fbhb), Sidikou Karimou, s’est déroulée en présence des membres du Comité exécutif de la Fbhb, de l’expert IHF Gilles Malfondet, du représentant de la Confédération africaine de handball (Cahb), Serge Akapko, et du représentant du ministre des Sports, Okry Christophe Nonvignon.

Ils sont 40 stagiaires qui seront outillés par l’expert formateur pour tenter de décrocher ce premier diplôme IHF. Très heureux de fouler de nouveau la terre béninoise, l’expert Gilles Malfondet s’est montré très enthousiaste pour piloter cette nouvelle vague de candidats au précieux sésame. «La formation, c’est quelque chose qui est important dans l’esprit des gens mais qui l’est encore plus pour les joueurs. Parce que, sans encadrants de qualité, les joueurs ne peuvent pas progresser.

Nous sommes au Bénin, c’est la seconde licence D que nous menons et j’en suis très fier et très honoré de vos sollicitations. Les fondations actuelles du handball, engagées par le président et son équipe, vont porter des fruits dans quelques années, des fruits d’autant plus beaux et mûrs», a-t-il déclaré. Comme quoi, rien n’est laissé au hasard. En témoigne le sentiment de satisfaction du président de la Fbhb, Sidikou Karimou, qui n’a pas caché ses mots. «Inutile de vous rappeler que vous êtes les maillons les plus importants. Je voudrais vous dire que nous comptons beaucoup sur vous pour la transmission de ce que vous allez apprendre ici», a fait savoir le président.

A sa suite, le représentant de la Cahb, Serge Akapko, a réitéré au nom de l’institution africaine son soutien indéfectible à la Fbhb. Il a, au nom du président de la Cahb, Dr Mansourou Aremou, remercié le Bénin pour son hospitalité et félicité le Comité exécutif de la Fbhb pour tous les efforts consentis pour la tenue de cette formation au Bénin. Pour finir, le Ministre des sports, représenté par le Directeur de la Promotion et de la Formation Sportive, Okry Christophe Nonvignon, a adressé ses vives félicitations à la Fbhb. Au nom du Ministre des sports, Benoît Dato, il a réitéré l’engagement du ministère et son accompagnement.

Il a invité les stagiaires à faire preuve de discipline durant cette formation afin d’avoir un maximum de taux de réussite à la fin de celle-ci. «Je voudrais à cette occasion réitérer l’intérêt que le ministère des Sports accorde à tout ce qui se passe au sein de cette Fédération mais également réitérer le soutien sans faille de ce département en charge des sports. Je voudrais inviter les stagiaires ici présents à ne ménager aucun effort durant cette formation pour acquérir le maximum», a-t-il fait savoir avant de déclarer officiellement ouvertes les activités. Rappelons que cette formation, qui a pris son envol dimanche 19, va prendre fin le vendredi 25 mai prochain.

DirCom/FBHB